En declaraciones a la web oficial del club tras su llegada a la máxima categoría del fútbol inglés, el jugador de 21 años se mostró ilusionado con este nuevo capítulo en su carrera, al tiempo que subrayó que está preparado para demostrar su valía al más alto nivel: "He seguido la Premier League durante mucho tiempo, es un nuevo desafío para mí".

También expresó una profunda admiración por la historia de su nuevo club, dejando claro su objetivo de llevar más títulos a Selhurst Park: "Y el Crystal Palace me gusta, porque les he seguido durante mucho tiempo. Han merecido ganar tres trofeos y quiero hacer más".