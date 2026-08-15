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Crystal Palace cierra el fichaje por 21 millones de libras del polivalente extremo israelí Anan Khalaili
El talento de Haifa consigue el cambio de selección
El club del sur de Londres ha confirmado la llegada del polivalente atacante procedente del Union Saint-Gilloise por una cantidad de 21 millones de libras y con un contrato hasta 2031. Internacional en 16 ocasiones con Israel y capaz de jugar como lateral o extremo, Khalaili dio el salto en el Maccabi Haifa con 15 goles en 52 partidos, además de la Supercopa de 2023. Su progresión continuó en Bélgica, donde ayudó a poner fin a una espera de 90 años por el título de liga en 2024-25 antes de levantar la Copa de Bélgica la temporada pasada.
- AFP
El nuevo fichaje apunta al éxito
En declaraciones a la web oficial del club tras su llegada a la máxima categoría del fútbol inglés, el jugador de 21 años se mostró ilusionado con este nuevo capítulo en su carrera, al tiempo que subrayó que está preparado para demostrar su valía al más alto nivel: "He seguido la Premier League durante mucho tiempo, es un nuevo desafío para mí".
También expresó una profunda admiración por la historia de su nuevo club, dejando claro su objetivo de llevar más títulos a Selhurst Park: "Y el Crystal Palace me gusta, porque les he seguido durante mucho tiempo. Han merecido ganar tres trofeos y quiero hacer más".
Los londinenses remodelan sus opciones en ataque
El fichaje subraya una ambiciosa y calculada reconstrucción de la plantilla por parte de la directiva del Crystal Palace para dar a Sage una mayor profundidad en múltiples frentes esta temporada. El versátil delantero se convierte en la quinta incorporación veraniega del Palace, tras las llegadas como agentes libres del dúo defensivo formado por Oscar Mingueza y Takehiro Tomiyasu.
Su ataque se ha visto además reforzado por la llegada de Dwight McNeil en un intercambio por Brennan Johnson, junto con el regreso de Evann Guessand con una cesión de una temporada procedente del Aston Villa.
- Buzzi
Las pruebas continentales ponen a prueba al recién llegado
Sage debe ahora integrar a su último fichaje en el entramado táctico antes de una exigente racha en el ámbito nacional y de una campaña decisiva en la Liga Europa. Adaptarse con rapidez a las exigencias físicas y al ritmo vertiginoso de la Premier League acabará dictando si el joven puede afianzarse en un puesto fijo en el frente de ataque.
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