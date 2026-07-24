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Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Crysencio Summerville firma un contrato a largo plazo con el Al-Hilal, sellando su sorpresivo traspaso desde el West Ham por 60 millones de libras

Fichajes
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
Premier League
1ª División

Crysencio Summerville ha fichado por el Al-Hilal procedente del West Ham por 60 millones de libras y ha firmado un contrato de cuatro años. El internacional neerlandés, codiciado por varios clubes europeos, acaba de protagonizar uno de los traspasos más destacados del verano en la Liga Profesional Saudí.

  • Summerville cierra un fichaje millonario

    Summerville ha fichado por el Al-Hilal procedente del West Ham tras firmar un contrato de cuatro años con el club saudí, informa The Athletic. El acuerdo supera los 70 millones de euros (60 millones de libras), y el extremo pasó las pruebas médicas en Ámsterdam antes de rubricarlo. El nuevo propietario del Al-Hilal y el director deportivo, Simon Francis, lo consideraban prioritario.



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  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El interés europeo se queda corto

    Se esperaba que Summerville dejara el West Ham tras el descenso a la Championship, pese a tener contrato hasta 2029. La Roma ofreció 46 millones de euros (39,12 millones de libras/56,21 millones de dólares), mientras que Manchester United y Aston Villa también mostraron interés. Sin embargo, Al-Hilal se llevó el gato al agua tras acordar un paquete que, según se informa, asciende a 55 millones de libras, más 5 millones en complementos.

  • Una buena temporada aumenta el valor

    El jugador, de 24 años, disputó 34 partidos la temporada pasada, marcando siete goles y dando cinco asistencias. Desde su llegada del Leeds United en 2024, ha jugado 56 partidos con el West Ham.

    En el Mundial de este verano marcó dos goles y dio dos asistencias en cuatro partidos con Países Bajos, antes de que su selección cayera ante Marruecos en los penaltis de dieciseisavos. Fue uno de los jugadores del West Ham que aún no se habían reincorporado a la pretemporada tras el torneo.

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  • SummervilleGetty Images

    El West Ham sigue adelante

    La marcha de Summerville aumenta la lista de cambios en el West Ham tras el descenso a la Championship. Mateus Fernandes ya fichó por el Tottenham Hotspur por 85 millones de libras, mientras que el capitán, Jarrod Bowen, renovó su contrato. Al-Hilal, por su parte, incorporó a uno de sus objetivos y sigue reforzando su plantilla para la nueva temporada.

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