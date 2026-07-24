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Crysencio Summerville firma un contrato a largo plazo con el Al-Hilal, sellando su sorpresivo traspaso desde el West Ham por 60 millones de libras
Summerville cierra un fichaje millonario
Summerville ha fichado por el Al-Hilal procedente del West Ham tras firmar un contrato de cuatro años con el club saudí, informa The Athletic. El acuerdo supera los 70 millones de euros (60 millones de libras), y el extremo pasó las pruebas médicas en Ámsterdam antes de rubricarlo. El nuevo propietario del Al-Hilal y el director deportivo, Simon Francis, lo consideraban prioritario.
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El interés europeo se queda corto
Se esperaba que Summerville dejara el West Ham tras el descenso a la Championship, pese a tener contrato hasta 2029. La Roma ofreció 46 millones de euros (39,12 millones de libras/56,21 millones de dólares), mientras que Manchester United y Aston Villa también mostraron interés. Sin embargo, Al-Hilal se llevó el gato al agua tras acordar un paquete que, según se informa, asciende a 55 millones de libras, más 5 millones en complementos.
Una buena temporada aumenta el valor
El jugador, de 24 años, disputó 34 partidos la temporada pasada, marcando siete goles y dando cinco asistencias. Desde su llegada del Leeds United en 2024, ha jugado 56 partidos con el West Ham.
En el Mundial de este verano marcó dos goles y dio dos asistencias en cuatro partidos con Países Bajos, antes de que su selección cayera ante Marruecos en los penaltis de dieciseisavos. Fue uno de los jugadores del West Ham que aún no se habían reincorporado a la pretemporada tras el torneo.
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El West Ham sigue adelante
La marcha de Summerville aumenta la lista de cambios en el West Ham tras el descenso a la Championship. Mateus Fernandes ya fichó por el Tottenham Hotspur por 85 millones de libras, mientras que el capitán, Jarrod Bowen, renovó su contrato. Al-Hilal, por su parte, incorporó a uno de sus objetivos y sigue reforzando su plantilla para la nueva temporada.
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