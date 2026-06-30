Según Sky Sports News, el Manchester United sigue de cerca a Summerville para reforzar el extremo izquierdo. El jugador holandés brilló en su debut mundialista ante Marruecos y, tras concluir su participación con la selección, su futuro club se convertirá en noticia.

El United es uno de varios clubes de la Premier League que lo vigilan. Aunque Carrick y su equipo de fichajes priorizan el centro del campo, también buscan opciones para las bandas, lo que hace a Summerville muy atractivo de cara a la próxima temporada.