Pero Summerville recuperó su mejor nivel en la segunda temporada. Pese al descenso del West Ham, marcó 7 goles y dio 5 asistencias, lo que le permitió incorporarse a la lista de la selección de los Países Bajos para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
En el Mundial, la estrella de Summerville brilló con fuerza, a pesar de la eliminación de los Países Bajos en los dieciseisavos de final, ya que anotó dos goles y dio otras dos asistencias en los cuatro partidos que disputó.
Pero la imagen más célebre del astro neerlandés se produjo en la tanda de penaltis contra la selección de Marruecos, en los dieciseisavos de final, cuando el guardameta Yassine Bounou detuvo el penalti que aquel lanzó permaneciendo de pie, sin lanzarse al suelo.
El portero marroquí recibió grandes elogios tras esta atajada inusual del penalti de Summerville, sobre todo porque repitió la hazaña en la Copa Africana de Naciones 2025.
Lo curioso es que Bounou, después de detener de esa manera legendaria el penalti de Summerville que eliminó a los Países Bajos de la Copa del Mundo 2026, será su compañero en el Al Hilal, cumpliéndose así el dicho de "los rivales de ayer son los amigos de hoy".