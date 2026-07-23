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Crysencio Summerville... el joven campeón de Europa que derribó una leyenda del Liverpool y metió a Bono en la historia

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham
Liverpool
Holanda
Y. Bounou
Marruecos
1ª División
World Cup
Países Bajos
Arabia Saudita
Inglaterra
Marruecos

El extremo neerlandés cuenta con una trayectoria destacada.

Crysencio Summerville, un nombre que la afición del Al-Hilal espera con ansia para escribir la historia con el equipo durante la próxima temporada, como ya hizo anteriormente en la Championship inglesa.

El Al-Hilal está cerca de fichar al extremo neerlandés durante el actual mercado de fichajes de verano, procedente del West Ham United, a cambio de 80 millones de euros, en lo que sería la segunda operación más cara en la historia de la liga saudí.

  • Campeón de Europa desde la infancia

    Summerville nació en la ciudad neerlandesa de Róterdam el 30 de octubre de 2001, en el seno de una familia de origen surinamés. Tiene 24 años y se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo.

    Summerville comenzó su carrera en la academia del Feyenoord a los seis años, donde pasó 10 años hasta que firmó su primer contrato en marzo de 2018, pese a que aún no había cumplido los diecisiete.

    Ese mismo año, Summerville lideró a la selección sub-17 de los Países Bajos hacia el título de la Eurocopa sub-17, en la que marcó un gol en la fase de grupos ante Alemania y participó como suplente durante la victoria sobre Italia en la final.

    Sin embargo, el regreso al club no fue el mejor tras aquel torneo, ya que fue cedido a la segunda división de los Países Bajos y, después, al ADO Den Haag, antes de volver al Feyenoord en 2020.

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  • Verdugo histórico del Liverpool

    Somerville no permaneció mucho tiempo en el Feyenoord tras su regreso del ADO Den Haag, ya que llamó la atención del Leeds United, que por entonces dirigía el entrenador argentino Marcelo Bielsa, para incorporarse al equipo sub-23.

    Tras una única temporada, Somerville ascendió al primer equipo y ofreció un rendimiento destacado que le llevó a renovar su contrato hasta 2026, coincidiendo con el inicio de la siguiente temporada 2022-2023.

    Esa temporada en concreto fue excepcional en la trayectoria de Somerville, ya que marcó algunos goles importantes, el más destacado el gol de la victoria por 2-1 ante el Liverpool en el estadio de Anfield, que llegó en el minuto 89 del encuentro.

    El gol puso fin a la histórica racha invicta del Liverpool en Anfield en 29 partidos, y además le dio al Leeds United su primera victoria sobre el Liverpool en ese mismo estadio desde 2001.

  • Campeón de la Championship

    Sin embargo, la alegría de Summerville no fue completa, ya que el Leeds United descendió de la Premier League al final de la temporada, lo que llevó a algunos rumores a apuntar a su salida, pero permaneció con el equipo en la Championship inglesa.

    En esta temporada (2023-2024), Summerville ofreció el mejor nivel de toda su carrera, marcando 21 goles y dando 10 asistencias, lo que le valió el título de mejor jugador de la Championship, además de entrar en el once ideal de la temporada.

    A pesar de ello, el Leeds United fracasó en su regreso a la Premier League tras la derrota ante el Southampton por 0-1, en el estadio de Wembley, en la final del play-off, aunque fue Summerville quien regresó a la Premier League.

    Tras el final de la temporada, el West Ham United decidió fichar a Summerville por 25 millones de libras esterlinas, pero su primera temporada con el equipo terminó a la mitad, debido a una fuerte lesión que sufrió durante el mes de enero de 2025.

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  • La explosión del Mundial... y la imagen de Bono

    Pero Summerville recuperó su mejor nivel en la segunda temporada. Pese al descenso del West Ham, marcó 7 goles y dio 5 asistencias, lo que le permitió incorporarse a la lista de la selección de los Países Bajos para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    En el Mundial, la estrella de Summerville brilló con fuerza, a pesar de la eliminación de los Países Bajos en los dieciseisavos de final, ya que anotó dos goles y dio otras dos asistencias en los cuatro partidos que disputó.

    Pero la imagen más célebre del astro neerlandés se produjo en la tanda de penaltis contra la selección de Marruecos, en los dieciseisavos de final, cuando el guardameta Yassine Bounou detuvo el penalti que aquel lanzó permaneciendo de pie, sin lanzarse al suelo.

    El portero marroquí recibió grandes elogios tras esta atajada inusual del penalti de Summerville, sobre todo porque repitió la hazaña en la Copa Africana de Naciones 2025.

    Lo curioso es que Bounou, después de detener de esa manera legendaria el penalti de Summerville que eliminó a los Países Bajos de la Copa del Mundo 2026, será su compañero en el Al Hilal, cumpliéndose así el dicho de "los rivales de ayer son los amigos de hoy".