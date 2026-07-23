Summerville nació en la ciudad neerlandesa de Róterdam el 30 de octubre de 2001, en el seno de una familia de origen surinamés. Tiene 24 años y se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo.

Summerville comenzó su carrera en la academia del Feyenoord a los seis años, donde pasó 10 años hasta que firmó su primer contrato en marzo de 2018, pese a que aún no había cumplido los diecisiete.

Ese mismo año, Summerville lideró a la selección sub-17 de los Países Bajos hacia el título de la Eurocopa sub-17, en la que marcó un gol en la fase de grupos ante Alemania y participó como suplente durante la victoria sobre Italia en la final.

Sin embargo, el regreso al club no fue el mejor tras aquel torneo, ya que fue cedido a la segunda división de los Países Bajos y, después, al ADO Den Haag, antes de volver al Feyenoord en 2020.