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Crysencio Summerville afirma tener «grandes ambiciones» tras un traspaso «lleno de altibajos» a uno de los clubes destacados de la Liga Profesional de Arabia Saudí
El extremo se marca grandes objetivos tras su espectacular irrupción en el mercado
Summerville ha expresado orgullo y motivación tras completar lo que llama una «montaña rusa» de negociaciones. El delantero holandés se ha unido al Al-Hilal con un contrato de cuatro años, hasta 2030. Llega tras el descenso del West Ham.
A través de las redes del club, el extremo reconoció la rapidez de la negociación. «Estoy muy contento de fichar por el Al-Hilal, el club más importante de la Liga Profesional de Arabia Saudí», declaró con orgullo. «Tengo grandes ambiciones; espero que podamos ganar todos los trofeos. La gente viene al estadio para verme, y cuando un club como Al-Hilal se interesa, no lo piensas dos veces. Es un gran honor».
Un audaz paquete financiero hace que ceda la oposición europea
El enorme poderío financiero del Al-Hilal dejó fuera de combate a sus competidores europeos en los últimos días del mercado. Antes de la intervención saudí, Roma y Manchester United habían mostrado interés, y el club italiano ofreció 39 millones de libras, que West Ham rechazó.
El Al-Hilal rompió el empate con una oferta de 55 millones de libras, que subía a 60 millones con bonificaciones. Así, Summerville se convirtió en la tercera salida más cara de la historia del West Ham. Además, el jugador cobrará unos 17 millones de euros netos por temporada, lo que suma 68 millones en total.
Sus hazañas en el Mundial consolidan su estatus de élite internacional.
El valor de mercado de Summerville subió gracias a sus brillantes actuaciones este verano. El exjugador de la cantera del Feyenoord debutó con la Oranje en el Mundial de Norteamérica, marcó dos goles y se mostró como una opción ofensiva clave por la banda izquierda.
Su aventura mundialista terminó de forma cruel: falló un penalti decisivo ante Marruecos, detenido de forma espectacular por Yassine Bounou. Ahora, en un giro irónico, se une al plantel estelar de Riad, dirigido por Simone Inzaghi, donde compartirá vestuario con Bounou, Benzema, Rubén Neves, Darwin Núñez, João Cancelo y Theo Hernández.
Un acuerdo récord
El fichaje de Summerville es el más caro del verano en la Liga Profesional de Arabia Saudí y el tercero más costoso de su historia. Solo dos fichajes han superado la cifra pagada por el extremo holandés: el traspaso de Neymar del París Saint-Germain al Al-Hilal en 2023, valorado en unos 90 millones de euros, y el de Jhon Durán del Aston Villa al Al-Nassr en 2025, por unos 77 millones.
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