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«Crucemos los dedos»: el Newcastle ofrece información sobre el estado físico de Sandro Tonali antes del partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona y explica por qué el italiano no jugó en la victoria ante el Chelsea
Howe se muestra optimista sobre la recuperación de Tonali
Cuando se le preguntó si Tonali estaría disponible para el desplazamiento al Spotify Camp Nou, Howe respondió: «Sí, eso esperamos. No se encontraba bien tras el entrenamiento del viernes. Pronto quedó claro que no podría viajar. Así que cruzamos los dedos para que siga un patrón similar al de otras enfermedades que hemos tenido y se recupere con bastante rapidez. Lleva ya dos o tres semanas circulando algo por la plantilla. Crucemos los dedos para que sea lo mismo».
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Historial de enfermedades en St James' Park
La enfermedad que ha afectado a Tonali forma parte de una tendencia generalizada en el club. Jacob Ramsey, Nick Woltemade y Anthony Gordon también se han visto afectados recientemente. Ramsey fue sustituido en el descanso del partido contra el Everton, mientras que Woltemade se perdió por completo la victoria ante el Manchester United. Gordon también se vio limitado a un papel de suplente contra el Barcelona en el partido de ida debido al mismo problema.
Con el marcador global empatado a 1-1, Howe está desesperado por contar con un centro del campo al completo. Los Magpies viajan a España para el partido del miércoles por la noche, sabiendo que la energía de Tonali será vital si quieren superar al gigante catalán. El club está siguiendo de cerca al italiano para ver si puede subir al avión con destino a Barcelona tras su descanso del fin de semana.
Aumenta la preocupación por las lesiones en los Magpies
Además de Tonali, el departamento médico del Newcastle está trabajando sin descanso. Joe Willock es la última preocupación tras sufrir una lesión muscular contra el Chelsea, y Lewis Miley sigue siendo duda a pesar de estar a punto de regresar tras un problema en el muslo. Howe se ha visto obligado a capear un periodo difícil con varias estrellas clave ocupando actualmente la enfermería, incluido Bruno Guimaraes. El brasileño viajará a España con la plantilla, pero no jugará debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que Fabian Schar y Emil Krafth siguen de baja.
- AFP
Un mensaje de advertencia desde Barcelona
Antes del partido del Barcelona contra el Newcastle del próximo miércoles en el Spotify Camp Nou, los hombres de Hansi Flick lanzaron una clara advertencia a sus rivales por una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones al imponerse por 5-2 al Sevilla en La Liga.
El partido destacó por la brillante actuación de Raphinha, que marcó un magnífico hat-trick para liderar el dominio del Barcelona. Por su parte, la joven estrella Lamine Yamal, autor del dramático gol del empate contra el Newcastle en el partido de ida, se quedó en el banquillo. El joven comenzó el partido en el banquillo, pero saltó al campo en la segunda parte.
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