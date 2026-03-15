«Crucemos los dedos»: el Newcastle ofrece información sobre el estado físico de Sandro Tonali antes del partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona y explica por qué el italiano no jugó en la victoria ante el Chelsea

La enfermedad que ha afectado a Tonali forma parte de una tendencia generalizada en el club. Jacob Ramsey, Nick Woltemade y Anthony Gordon también se han visto afectados recientemente. Ramsey fue sustituido en el descanso del partido contra el Everton, mientras que Woltemade se perdió por completo la victoria ante el Manchester United. Gordon también se vio limitado a un papel de suplente contra el Barcelona en el partido de ida debido al mismo problema.

Con el marcador global empatado a 1-1, Howe está desesperado por contar con un centro del campo al completo. Los Magpies viajan a España para el partido del miércoles por la noche, sabiendo que la energía de Tonali será vital si quieren superar al gigante catalán. El club está siguiendo de cerca al italiano para ver si puede subir al avión con destino a Barcelona tras su descanso del fin de semana.