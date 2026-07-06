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Croacia presenta una queja ante la FIFA por «uso indebido de la tecnología» tras su polémica eliminación del Mundial ante Portugal
Protesta contra la intervención del VAR
Croacia quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 contra Portugal por una decisión arbitral que conmocionó al país. Tras el partido, la Federación Croata de Fútbol (HNS) presentó una queja formal a la FIFA por «abuso de la tecnología», al considerar que el VAR les privó injustamente del pase a la siguiente ronda.
La polémica surgió tras un gol anulado en el último suspiro del descuento: Josko Gvardiol parecía haber salvado a Croacia. El tanto fue validado en un principio, pero tras una larga revisión del VAR, el árbitro Espen Eskas lo anuló por fuera de juego, detectado solo por los datos del balón.
La FIFA suele respaldar a sus árbitros, pero ahora debe defender el proceso del VAR ante el intenso escrutinio desatado tras el pitido final.
- AFP
El «gráfico del latido» que partió corazones
Las repeticiones TV mostraban un gol válido, pero la tecnología de la FIFA en el balón Adidas Trionda detectó un roce microscópico del pelo de Igor Matanovic que cambió el fuera de juego.
La FIFA defendió el proceso y publicó un comunicado para aclarar que «los sensores IMU integrados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, que se muestra a los espectadores en la retransmisión como un “gráfico de latidos”, y que proporcionan a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas».
Sin embargo, Croacia considera que este nivel de escrutinio se aleja del espíritu «claro y obvio» del VAR y se basa en datos que ni los aficionados ni los jugadores ven en tiempo real. La Federación Croata de Fútbol (HNS) también criticó la decisión previa que permitió a Portugal empatar con un penalti de Cristiano Ronaldo en el minuto 68.
HNS exige transparencia normativa
La HNS presentó una queja formal contra el protocolo del VAR, alegando que no hubo «error claro y evidente» y que la revisión interrumpió un partido limpio.
El portavoz de la HNS, Tomislav Pacak, declaró a RTL Danas: «La Federación Croata de Fútbol envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresando su profunda decepción y desacuerdo con el proceso que llevó a esas decisiones, no con las decisiones arbitrales en sí».
En primer lugar, consideramos que el protocolo del VAR se aplicó de forma incorrecta en el penalti a favor de Portugal y que el árbitro no debería haber revisado las imágenes. Además, en el gol del empate de Guardiola se señaló un fuera de juego inexistente a Pašalić, contra las reglas y el espíritu del fútbol, por un toque que el sensor no detectó.
«Consideramos que esto es un abuso de la tecnología, que acogemos en el fútbol, pero esta aplicación no beneficia a la FIFA, a los equipos ni a los aficionados. Sabemos que nuestra carta no aliviará el dolor y la decepción de los aficionados y los jugadores, pero creemos que es importante alertar a la FIFA y solicitar una explicación detallada de todas las decisiones».
- Getty Images
Modric critica la doble moral
El capitán Luka Modric criticó la aplicación de la tecnología en el mayor escenario del mundo. El veterano del Real Madrid consideró que las reglas se aplican de forma inconsistente, especialmente al comparar el trato a las naciones más pequeñas con el de los gigantes del fútbol.
En la zona mixta, criticó lo que llamó un doble rasero, pues la tecnología a menudo parece perjudicar a su equipo en momentos clave.
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