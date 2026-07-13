Croacia confirma el regreso de Slaven Bilic, tras dos años de ausencia del exentrenador del West Ham

Tomar el relevo de Dalic no es fácil, dada su final y su semifinal del Mundial. Kustic admitió la dificultad, pero mostró plena confianza en el nuevo técnico. El extenso currículum de Bilic en la Premier, la Super Lig turca y otras ligas europeas fue decisivo para la federación.

«Quiero agradecer de nuevo a Zlatko por sus excelentes resultados y respetamos su decisión de dejar la selección tras este Mundial», declaró Kustic. «No es fácil sucederle, pero estamos convencidos de que Slaven es el indicado. Es un exinternacional de renombre con amplia experiencia como entrenador y directivo, y estoy seguro de que cuenta con el apoyo de jugadores, aficionados y público para llevar a Croacia a nuevos éxitos. Le doy una cálida bienvenida y le aseguro el pleno respaldo de la Federación; le deseo mucha suerte en su nuevo mandato».