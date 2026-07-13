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Croacia confirma el regreso de Slaven Bilic, tras dos años de ausencia del exentrenador del West Ham
El comienzo de una segunda era
A propuesta del presidente Marijan Kustic, el Comité Ejecutivo de la Federación nombró por unanimidad a Bilic nuevo seleccionador tras la marcha de Dalic.
Bilic, figura legendaria del fútbol croata, ya dirigió la selección absoluta entre 2006 y 2012. Regresa tras un periodo en el fútbol de clubes. La Comisión de Expertos de la HNS respaldó su nombramiento por su profundo conocimiento de la cultura del equipo nacional.
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Reemplazar un símbolo nacional
Tomar el relevo de Dalic no es fácil, dada su final y su semifinal del Mundial. Kustic admitió la dificultad, pero mostró plena confianza en el nuevo técnico. El extenso currículum de Bilic en la Premier, la Super Lig turca y otras ligas europeas fue decisivo para la federación.
«Quiero agradecer de nuevo a Zlatko por sus excelentes resultados y respetamos su decisión de dejar la selección tras este Mundial», declaró Kustic. «No es fácil sucederle, pero estamos convencidos de que Slaven es el indicado. Es un exinternacional de renombre con amplia experiencia como entrenador y directivo, y estoy seguro de que cuenta con el apoyo de jugadores, aficionados y público para llevar a Croacia a nuevos éxitos. Le doy una cálida bienvenida y le aseguro el pleno respaldo de la Federación; le deseo mucha suerte en su nuevo mandato».
Bilic habla sobre su regreso a casa
Para Bilic, volver a dirigir a su selección era una oportunidad que no podía rechazar. Aunque lleva tiempo alejado de los banquillos, el exentrenador del West Brom y del Besiktas asegura estar preparado para el escrutinio que implica ser seleccionador de Croacia.
«Agradezco al presidente Kustic y a la Federación por confiar en mí para volver a dirigir la selección croata, el mayor honor para cualquier entrenador», declaró Bilic. «Sé que las expectativas son altas tras el gran trabajo de Zlatko Dalic, pero quien dirige Croacia debe estar preparado, porque somos una nación que vive y respira por su selección».
- AFP
Mantener el estatus de élite
El reto inmediato para Bilic es mantener a Croacia en la élite, pues varias estrellas veteranas se retiran. Confía en la cantera y en su capacidad para motivar al equipo de cara a las próximas eliminatorias.
«Tengo mucha fe en nuestros jugadores y es mi responsabilidad aportar la energía, la ambición y la determinación necesarias para mantener a Croacia en la élite», añadió Bilic. «Estoy ilusionado con este reto y me siento preparado: soy un entrenador más maduro y con más experiencia que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de ver a Croacia poderosa, intrépida y triunfadora».
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