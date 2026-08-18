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¡Crítica impactante! Ruud Gullit carga contra Ajax, Feyenoord y PSV tras elogiar al NEC
Gullit se deshace en elogios hacia el NEC
En Rondo de Ziggo Sport, Gullit ha llamado la atención en todo el fútbol neerlandés al dedicar grandes elogios a la reciente ejecución táctica del NEC. El exganador del Balón de Oro quedó muy impresionado por la manera en que el club se organiza y actúa sobre el terreno de juego.
Sus elogiosas palabras subrayan el creciente respeto que se han ganado los equipos más modestos de la Eredivisie que rinden por encima de lo esperado. Gullit señaló que su enfoque disciplinado sirve como un brillante ejemplo de organización futbolística moderna.
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Cuestionando a los gigantes tradicionales
Los elogios se transformaron rápidamente en una crítica directa a los pesos pesados consolidados del país. Gullit cuestionó abiertamente por qué potencias tradicionales como Ajax, Feyenoord y PSV tienen tantas dificultades para mostrar el mismo nivel de consistencia y claridad táctica.
«Creo que el mayor cumplido es el estilo de juego», comienza Gullit. «La voluntad de ganar ese partido. Brian Linssen corre mucho. Entonces pienso: ¿por qué no es esto posible?», se pregunta, antes de añadir: «Ajax y Feyenoord parecían cansados, mientras que el PSV tuvo que esforzarse hasta el final. Ellos también tienen que jugar con ese entusiasmo. Todo gira en torno a la energía que transmites. Seguro que no es demasiado pedir, ¿no? Con el NEC veo, y no van a ganar todos los partidos, que el principio básico sigue siendo el mismo. Eso es, desde luego, lo mínimo que se puede pedir».
Análisis táctico y contexto
El icono neerlandés profundizó en los matices tácticos que separan a los equipos de mitad de tabla bien trabajados de los que lideran la liga. El fútbol moderno requiere algo más que superioridad económica o estrellas para desarmar defensas férreas.
«El NEC puede plantar cara durante mucho tiempo y competir con el PSV», añadió Gullit, antes de destacar a un jugador. «De verdad les deseas lo mejor. Crettaz es realmente fantástico. Encaja perfectamente en este estilo de juego», dijo sobre el portero.
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Mirando al futuro en la Eredivisie
A medida que avanza la temporada nacional, los clubes de toda la división tomarán nota de las agudas observaciones de Gullit. Los gigantes tradicionales afrontan una presión creciente para perfeccionar sus planteamientos y acallar a los críticos que exigen estándares más altos.
Mientras tanto, el NEC buscará utilizar este respaldo de alto perfil como impulso para mantener su impresionante trayectoria. Aficionados y analistas seguirán de cerca para ver si el líder de la liga responde al desafío.
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