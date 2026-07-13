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Cristo Fernández, protagonista de «Ted Lasso», debuta como profesional en la USL dos meses después de fichar por el El Paso Locomotive
El fútbol es la vida para la estrella de Richmond
La vida imitó al arte el sábado por la noche cuando Fernández, famoso por interpretar al delantero Dani Rojas en «Ted Lasso», debutó en la USL. El actor ingresó como suplente en el minuto 79 del partido de la USL Cup entre El Paso Locomotive y New Mexico United.
Con el dorsal 91, saltó al campo para debutar como profesional. Aunque el Locomotive perdió 2-0, su ingreso marcó el final de un largo regreso al deporte a sus 35 años.
- Chicago Fire
Un regreso a casa para el delantero mexicano
Fernández conoce bien el fútbol profesional: se formó en las categorías inferiores del extinto Tecos de la Liga MX. Lesiones lo llevaron a una exitosa carrera actoral a los 20 años, pero nunca dejó de soñar con jugar al máximo nivel.
Para regresar, se sometió a una preparación intensa con un equipo de especialistas desde el año pasado. Tras un periodo de prueba con el filial del Chicago Fire a principios de 2026, impresionó al cuerpo técnico de El Paso y firmó un contrato profesional.
Reflexiones sobre el recorrido emocional
Para Fernández, jugar como profesional no es solo una estrategia de relaciones públicas. Este debut cumple una ambición de toda la vida que, por problemas físicos, había quedado en segundo plano. El actor ha hablado a menudo de su profunda conexión con el deporte que lo convirtió en un rostro conocido de la televisión.
Sobre su singular trayectoria, Fernández declaró: «El fútbol me ha dado los mejores y los peores momentos; por eso, para mí, el fútbol es la vida». Su debut, breve pero intenso, incluyó una tarjeta amarilla en pocos minutos.
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Mantener la humildad tras el gran momento
Tras el pitido final, el actor agradeció en redes a quienes le apoyaron en su incursión en la USL, paralela a su carrera en Hollywood. A pesar de la derrota, este hito no pasó desapercibido para el hombre que, como es bien sabido, afirmó en la pequeña pantalla que «el fútbol es la vida».
Fernández escribió en su historia de Instagram: «Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente. Sigamos trabajando duro». Tras su debut oficial, la incógnita es si la magia de «Dani Rojas» bastará para que El Paso ascienda en la tabla.
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