Cristo Fernández, protagonista de «Ted Lasso», debuta como profesional en la USL dos meses después de fichar por el El Paso Locomotive

La vida imitó al arte el sábado por la noche cuando Fernández, famoso por interpretar al delantero Dani Rojas en «Ted Lasso», debutó en la USL. El actor ingresó como suplente en el minuto 79 del partido de la USL Cup entre El Paso Locomotive y New Mexico United.

Con el dorsal 91, saltó al campo para debutar como profesional. Aunque el Locomotive perdió 2-0, su ingreso marcó el final de un largo regreso al deporte a sus 35 años.



