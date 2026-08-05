Desde que el club Trabzonspor anunció el fichaje de Mohamed Salah, numerosos seguidores de la estrella egipcia salieron a criticarle por ese paso, con el argumento de que la liga turca está por debajo de sus posibilidades, de su nombre y de su historia.

Esta fuerte oposición a un traspaso solo la vivió Salah una vez, hace 12 años, y lo curioso es que fue por las razones opuestas a las actuales. Sucedió en enero de 2014, cuando pasó del Basilea suizo al Chelsea.

En aquel momento, la estrella egipcia estaba a las puertas de fichar por el Liverpool, pero el Chelsea y su entonces técnico portugués, José Mourinho, intervinieron en el último instante y lograron cerrar la operación.

El traspaso de Salah al Chelsea no gustó a muchos de sus seguidores, sobre todo porque el club londinense estaba repleto de estrellas, lo que dificultó la tarea de la estrella egipcia, que todavía se encontraba en los inicios de su carrera futbolística.

Por el contrario, el Liverpool tenía una mayor necesidad de "Mo", en medio de su feroz pugna con el Chelsea y el Manchester City por el título de la Premier League en aquella temporada, y ante su necesidad de un jugador ofensivo junto a Luis Suárez y Daniel Sturridge.

Al final, Mohamed Salah optó por responder al llamado del corazón y atender la invitación de Mourinho, quien se puso en contacto con él personalmente para convencerle, pero sin duda se arrepintió de esa decisión, ya que no dispuso de una verdadera oportunidad en el Chelsea.

Lo curioso es que Salah esperó tres años y medio para corregir ese error, cuando el Liverpool lo incorporó en el verano de 2017, tras dos etapas en la Fiorentina y la Roma, pero llegó con 25 años en lugar de 21, lo que redujo la duración de su trayectoria con los reds.