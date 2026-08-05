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Cristiano Ronaldo y Messi como ejemplo: ¿ha renunciado Mohamed Salah al fútbol en su etapa en Trabzon?

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Un viaje al interior de la mente de la estrella egipcia para conocer las razones de su sorpresiva decisión

El fútbol, el nombre del deporte que aman millones, y si quieres di miles de millones, alrededor del mundo, pero que para muchos jugadores no es más que un medio para alcanzar objetivos mayores, algunos relacionados con el propio deporte y otros que van más allá de eso.

Y parece que la estrella egipcia Mohamed Salah era del segundo tipo, mientras emprende una nueva y quizás última travesía en su carrera profesional, con su traspaso a la liga turca, concretamente al Trabzonspor, en un fichaje que suscitó un gran estado de polémica.

  • Segunda infracción: ¿volverá a arrepentirse Salah?

    Desde que el club Trabzonspor anunció el fichaje de Mohamed Salah, numerosos seguidores de la estrella egipcia salieron a criticarle por ese paso, con el argumento de que la liga turca está por debajo de sus posibilidades, de su nombre y de su historia.

    Esta fuerte oposición a un traspaso solo la vivió Salah una vez, hace 12 años, y lo curioso es que fue por las razones opuestas a las actuales. Sucedió en enero de 2014, cuando pasó del Basilea suizo al Chelsea.

    En aquel momento, la estrella egipcia estaba a las puertas de fichar por el Liverpool, pero el Chelsea y su entonces técnico portugués, José Mourinho, intervinieron en el último instante y lograron cerrar la operación.

    El traspaso de Salah al Chelsea no gustó a muchos de sus seguidores, sobre todo porque el club londinense estaba repleto de estrellas, lo que dificultó la tarea de la estrella egipcia, que todavía se encontraba en los inicios de su carrera futbolística.

    Por el contrario, el Liverpool tenía una mayor necesidad de "Mo", en medio de su feroz pugna con el Chelsea y el Manchester City por el título de la Premier League en aquella temporada, y ante su necesidad de un jugador ofensivo junto a Luis Suárez y Daniel Sturridge.

    Al final, Mohamed Salah optó por responder al llamado del corazón y atender la invitación de Mourinho, quien se puso en contacto con él personalmente para convencerle, pero sin duda se arrepintió de esa decisión, ya que no dispuso de una verdadera oportunidad en el Chelsea.

    Lo curioso es que Salah esperó tres años y medio para corregir ese error, cuando el Liverpool lo incorporó en el verano de 2017, tras dos etapas en la Fiorentina y la Roma, pero llegó con 25 años en lugar de 21, lo que redujo la duración de su trayectoria con los reds.

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  • ¿Ha renunciado Salah al fútbol?

    Ahora Salah ha contradicho la opinión de su afición por segunda vez y ha optado por marcharse al Trabzonspor, pero es muy probable que no se arrepienta de esta decisión, porque, en su mayoría, busca objetivos alejados de aquellos por los que le critican sus seguidores, y alejados también del fútbol.

    El objetivo empezó a hacerse evidente hace casi un año entero, pocos días después de renovar su contrato con el Liverpool hasta 2027, cuando la estrella egipcia decidió comprar una lujosa villa en la ciudad turca de Bodrum por 10 millones de dólares, o lo que equivale a medio millón de libras egipcias.

    Salah dio ese paso no solo tras la renovación con el Liverpool, sino también después de haber pasado sus vacaciones de verano de aquel entonces en esa misma ciudad costera turca.

    Y parecía evidente que la estrella egipcia estaba pensando en residir durante algún tiempo, y quizá durante mucho tiempo, en Turquía, y tal vez eso sea después del final de su carrera futbolística, pero ¿por qué no habría de ser durante esa misma carrera?

  • Una vida tranquila y un nuevo negocio

    Desde el inicio del presente mercado veraniego, y tras el final de la etapa de "Mo" con el Liverpool, quedó claro que su agente, Ramy Abbas, le buscaba una oferta adecuada concretamente en la liga turca, pese a haber recibido algunas ofertas desde Arabia Saudí y Estados Unidos.

    Esto confirmaba que Salah no pensó en fichar por el Trabzonspor, ni antes por el Beşiktaş, por el fútbol, sino para disfrutar de su vida personal en una ciudad que cautivó su corazón, y quizás la cosa vaya más allá, hacia inversiones comerciales.

    El diario turco "Sabah" confirmó, en aquel momento, que el empresario turco Ahmed Karakol, socio comercial de Mohamed Salah en Inglaterra, fue quien estuvo detrás de su visita a la ciudad de Bodrum el verano pasado.

    Karakol se ocupó de recibir a la estrella egipcia en aquella visita, dado que posee numerosas empresas e inversiones relacionadas con el turismo en Turquía.

    No hay duda de que aquella relación comercial, y lo que de ella derivó con la compra de la lujosa villa en Bodrum, pudo haber influido en la decisión de Mohamed Salah y haber convertido la liga turca en su destino, para involucrarse en nuevos negocios.

    Además de esto, Salah obtuvo grandes ventajas al fichar por el Trabzonspor, ya que percibirá un salario anual valorado en 17 millones de euros, además de otros 5 millones en concepto de incentivos y variables, y el 20 % de los ingresos por la venta de los productos que lleven su nombre.

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  • Ronaldo y Messi como ejemplo

    Mohamed Salah no es el primer jugador que sitúa los objetivos no deportivos en primer lugar entre sus consideraciones, ya que le precedieron en ello numerosas estrellas del fútbol en todo el mundo, encabezadas por el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

    En el invierno de 2023, Ronaldo dio una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol, cuando decidió fichar por la liga saudí, concretamente por el Al-Nassr, tras un largo recorrido por los mayores clubes europeos, como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus.

    El movimiento de Ronaldo no se debió únicamente a su fe en el proyecto saudí, sino también a los cuantiosos privilegios que obtuvo, especialmente el salario astronómico que alcanzó los 200 millones de euros anuales, según informaciones de prensa.

    Y tras renovar su contrato en 2025, "el Bicho" consiguió más ventajas, como la obtención del 15 % de las acciones del Al-Nassr, además de un avión privado y un equipo completo a su servicio compuesto por 16 personas.

    Messi también hizo lo mismo al fichar por el Inter Miami en el verano de 2023, ya que quería quedarse en una ciudad turística de nivel mundial, y además acordó percibir un salario que oscila entre los 50 y los 80 millones de dólares anuales.

    Asimismo, la estrella argentina acordó obtener un porcentaje de la propiedad del club estadounidense cuando se retire, un porcentaje de los beneficios de la venta de camisetas, así como de los ingresos de las nuevas suscripciones al servicio de streaming dedicado a los partidos de la liga estadounidense.

  • ¿Por qué no Arabia Saudí?

    Quizá esto revele parte de las razones por las que Mohamed Salah rechazó marcharse a la liga saudí, pese a haber recibido una oferta descomunal para incorporarse al Al Ittihad, a cambio de 25 millones de euros anuales, 8 millones más que su salario con el Trabzonspor.

    A pesar de que la ciudad de Yeda es costera, Arabia Saudí se caracteriza por sus altas temperaturas durante la mayor parte del año, algo de lo que se han quejado numerosas estrellas del fútbol mundial que se han unido recientemente a la liga saudí.

    Además, incluso en caso de recibir 25 millones de euros en la primera temporada, la estrella egipcia no tendría garantizado percibir ese salario en la segunda temporada, en medio de la enorme presión de la afición en Arabia Saudí.

    Esto queda patente con la salida del técnico francés Laurent Blanc del Al Ittihad, tras solo 4 jornadas del inicio de la temporada pasada de la liga saudí, pese a haber sido campeón de liga y copa en la temporada anterior.

    Asimismo, algunas estrellas se vieron vinculadas a una salida de la liga saudí en más de una ocasión, en medio de las críticas que reciben de forma constante, incluso el propio Cristiano Ronaldo, así como el delantero francés Karim Benzema.

    Salah cargaría con una presión mayor, sobre todo porque sería la primera estrella, y el Al Ittihad no atraviesa su mejor momento, sino que sufre enormemente a nivel deportivo y administrativo, lo que hace que su éxito y su brillo con el club resulten arriesgados.

    Lo que aumenta la presión es que la estrella egipcia recibió críticas saudíes incluso antes de incorporarse, ya fuera por parte del estadounidense Ben Harburg, propietario del club Al Khaleej, quien consideró que la liga saudí no es un lugar para pasar unas vacaciones de retiro.

    También el periodista saudí Walid Al Farraj le pidió a Salah que no se uniera a la liga Roshn, y consideró que no era el lugar adecuado para él en este momento, mientras que otro periodista saudí, Saud Al Sarami, lo calificó de acabado.

    Por el contrario, Salah tuvo un recibimiento histórico nada más llegar a Turquía, y miles de personas lo recibieron en el aeropuerto, coreando su nombre, en medio de un interés oficial por cerrar el fichaje, incluso cuando su traspaso al Beşiktaş se estancó.

    Además, las aspiraciones del Trabzonspor no son como las del Al Ittihad, pues el club turco no busca títulos, sino más bien participaciones europeas, en medio del dominio del Galatasaray y el Fenerbahçe en la cima.

    Todo esto le daría a la estrella egipcia una mayor tranquilidad y seguridad para completar su contrato con el club turco, a diferencia de la liga saudí, de la que podría haberse marchado tras una única temporada de su incorporación, si no rendía lo esperado.

  • Salah: ¿el nuevo Cristiano Ronaldo?

    Sin embargo, Salah podría encontrarse ante un escenario que no imaginaba: convertirse en una especie de nuevo Ronaldo en la liga turca y repetir lo que hizo la estrella portuguesa al fichar por el Al-Nassr en el invierno de 2023.

    El recibimiento histórico que tuvo la estrella egipcia no lo había disfrutado antes ningún otro jugador, a pesar de que la liga turca ha contado con numerosas estrellas internacionales a lo largo de los últimos años.

    Y este podría ser el punto de partida desde el que la liga turca despegue hacia más fichajes de futbolistas del más alto nivel, para competir con las grandes ligas europeas.

    De producirse, este hecho seguirá siendo un punto brillante en la trayectoria deportiva de Salah, incluso después de su retirada, ya que quedará históricamente reconocido como el padrino de la liga turca en su nueva era.