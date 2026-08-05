Quizá esto revele parte de las razones por las que Mohamed Salah rechazó marcharse a la liga saudí, pese a haber recibido una oferta descomunal para incorporarse al Al Ittihad, a cambio de 25 millones de euros anuales, 8 millones más que su salario con el Trabzonspor.
A pesar de que la ciudad de Yeda es costera, Arabia Saudí se caracteriza por sus altas temperaturas durante la mayor parte del año, algo de lo que se han quejado numerosas estrellas del fútbol mundial que se han unido recientemente a la liga saudí.
Además, incluso en caso de recibir 25 millones de euros en la primera temporada, la estrella egipcia no tendría garantizado percibir ese salario en la segunda temporada, en medio de la enorme presión de la afición en Arabia Saudí.
Esto queda patente con la salida del técnico francés Laurent Blanc del Al Ittihad, tras solo 4 jornadas del inicio de la temporada pasada de la liga saudí, pese a haber sido campeón de liga y copa en la temporada anterior.
Asimismo, algunas estrellas se vieron vinculadas a una salida de la liga saudí en más de una ocasión, en medio de las críticas que reciben de forma constante, incluso el propio Cristiano Ronaldo, así como el delantero francés Karim Benzema.
Salah cargaría con una presión mayor, sobre todo porque sería la primera estrella, y el Al Ittihad no atraviesa su mejor momento, sino que sufre enormemente a nivel deportivo y administrativo, lo que hace que su éxito y su brillo con el club resulten arriesgados.
Lo que aumenta la presión es que la estrella egipcia recibió críticas saudíes incluso antes de incorporarse, ya fuera por parte del estadounidense Ben Harburg, propietario del club Al Khaleej, quien consideró que la liga saudí no es un lugar para pasar unas vacaciones de retiro.
También el periodista saudí Walid Al Farraj le pidió a Salah que no se uniera a la liga Roshn, y consideró que no era el lugar adecuado para él en este momento, mientras que otro periodista saudí, Saud Al Sarami, lo calificó de acabado.
Por el contrario, Salah tuvo un recibimiento histórico nada más llegar a Turquía, y miles de personas lo recibieron en el aeropuerto, coreando su nombre, en medio de un interés oficial por cerrar el fichaje, incluso cuando su traspaso al Beşiktaş se estancó.
Además, las aspiraciones del Trabzonspor no son como las del Al Ittihad, pues el club turco no busca títulos, sino más bien participaciones europeas, en medio del dominio del Galatasaray y el Fenerbahçe en la cima.
Todo esto le daría a la estrella egipcia una mayor tranquilidad y seguridad para completar su contrato con el club turco, a diferencia de la liga saudí, de la que podría haberse marchado tras una única temporada de su incorporación, si no rendía lo esperado.