Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, fuera de la convocatoria de Portugal para los partidos contra EE. UU. y México; Roberto Martínez explica estas decisiones inesperadas

La noticia más destacada del último anuncio de la convocatoria de Portugal es la ausencia del capitán Ronaldo y del maestro del Manchester City, Silva. Aunque los aficionados están acostumbrados a ver a esta veterana pareja al frente del ataque, Martínez ha adoptado un enfoque pragmático para esta convocatoria internacional concreta contra México y Estados Unidos

La decisión obedece al deseo de proteger a sus piezas clave tras un calendario nacional agotador. Al dejar fuera a sus estrellas más experimentadas, el seleccionador está dando prioridad a la forma física a largo plazo frente a los resultados inmediatos en partidos no competitivos, asegurándose de que sus líderes principales se mantengan frescos para los retos que se avecinan.