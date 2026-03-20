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Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, fuera de la convocatoria de Portugal para los partidos contra EE. UU. y México; Roberto Martínez explica estas decisiones inesperadas
Gestión de los veteranos
La noticia más destacada del último anuncio de la convocatoria de Portugal es la ausencia del capitán Ronaldo y del maestro del Manchester City, Silva. Aunque los aficionados están acostumbrados a ver a esta veterana pareja al frente del ataque, Martínez ha adoptado un enfoque pragmático para esta convocatoria internacional concreta contra México y Estados Unidos
La decisión obedece al deseo de proteger a sus piezas clave tras un calendario nacional agotador. Al dejar fuera a sus estrellas más experimentadas, el seleccionador está dando prioridad a la forma física a largo plazo frente a los resultados inmediatos en partidos no competitivos, asegurándose de que sus líderes principales se mantengan frescos para los retos que se avecinan.
Explicación de las preocupaciones relacionadas con la forma física
Martínez se apresuró a aclarar que la ausencia de Ronaldo es un contratiempo temporal y no un motivo de preocupación a largo plazo. «¡El Mundial no corre peligro!», confirmó el español. «No corre ningún riesgo, no. Se trata de una lesión muscular leve y creemos que podrá volver en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha demostrado físicamente durante la temporada demuestra que está en plena forma».
En cuanto al mediapunta del Manchester City, Martínez señaló que la decisión se tomó tras consultar con el club. «Bernardo Silva, es una decisión técnica, basada en la información médica que proporcionó el club del jugador».
Comprobación de la profundidad
La ausencia de los veteranos ofrece a los jóvenes talentos de Portugal una oportunidad única para demostrar su valía en la escena internacional, mientras se preparan para el Mundial de este verano en Norteamérica. Martínez considera que se trata de un periodo de aprendizaje fundamental para la selección, que le permite probar diferentes esquemas tácticos sin depender de sus habituales figuras clave.
«Ya he dicho que hay que aprovechar esta etapa para experimentar con nuevos jugadores; es el momento de probar y poder convocar a jugadores que también se lo merecen», añadió. «Pero, para eso, necesitamos el espacio que dejan los jugadores que has mencionado».
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¿Y ahora qué?
Portugal se encuentra actualmente inmerso en los preparativos para el Mundial de 2026, con un partido amistoso contra México el 29 de marzo, seguido de otro contra Estados Unidos tres días después. La Selecao está encuadrada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de una ronda de repesca en la que participan la República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.
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