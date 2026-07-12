¡Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír! El mejor jugador portugués de todos los tiempos se reencuentra con su prometida, Georgina Rodríguez, tras ver cómo su «último baile» en el Mundial terminaba en lágrimas

Ver a Ronaldo abandonar el campo entre lágrimas se ha vuelto habitual para los aficionados portugueses, pues el veterano delantero vio esfumarse su última oportunidad de gloria mundial tras la derrota 1-0 ante España en octavos de final, enel Dallas Stadium. Sin embargo, la estrella del Al-Nassr ha dejado de lado la presión del fútbol y disfruta de unas vacaciones en familia.

Rodríguez compartió en Instagram una foto de ambos bajo el sol.

Esta escapada le brinda un respiro al jugador de 41 años, quien admitió tras el torneo que necesitaba tiempo para asimilar el peso emocional de su «última campaña en el Mundial».











