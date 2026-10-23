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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Cristiano Ronaldo, victoria y gol: suma 982 tantos en partidos oficiales

C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly

El campeón portugués sigue acercándose a los 1.000 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo marca en la victoria por 3-1 a domicilio del Al Nassr ante el Al Faysaly en la Saudi Pro League y alcanza los 982 goles en su carrera. El delantero portugués de 41 años da así un paso más hacia los 1.000 goles en partidos oficiales a lo largo de su carrera. Con el gol de hoy, CR7 ha marcado 836 goles con clubes (en 1.109 partidos) y 146 con la selección (en 234 encuentros).


Los goles de Ronaldo con clubes se reparten así: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 135 con el Al Nassr.


  • Esta temporada, Ronaldo lleva 6 goles con el Al Nassr (5 en la Saudi Pro League y 1 en la Champions asiática). Hoy Ronaldo ha marcado el gol del 2-0 provisional de su equipo, tras una asistencia de Joao Felix. Los otros dos goles del equipo del cinco veces ganador del Balón de Oro los marcaron Al Hamdan y Angelo. Por el Al Faysaly marcó Bongonda.


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