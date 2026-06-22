Cristiano Ronaldo, de 41 años, entrenó en Palm Beach con buen humor y bromeó con sus compañeros. ¿Dudas sobre sí mismo? ¡Ni por asomo! También desmintió las supuestas tensiones internas con dos palabras: «Siempre Unidos», escribió en Instagram junto a una foto del entrenamiento en la que aparece João Neves levantando ambos pulgares.
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¿Cristiano Ronaldo, un compañero de equipo impopular? Una publicación falsa aviva una sospecha candente de Christoph Kramer
Tras el decepcionante 1-1 ante la República Democrática del Congo, crece la tensión en el favorito Portugal y el debate sobre Cristiano Ronaldo. ¿Sigue siendo un activo o un lastre para el título?
Thierry Henry lo tachó de egoísta en FOX; Kevin-Prince Boateng dijo en la TV australiana que Portugal sería mejor sin él. Christian Streich, en la ZDF, afirmó que por motivos tácticos prescindiría de él. Christoph Kramer, por su parte, sugirió que varios jugadores portugueses preferirían prescindir de él.
“No se diferencia de los demás jugadores”, afirmó el futbolista del PSG Neves para restar importancia al papel de Ronaldo tras el primer partido, lo que desencadenó una tormenta de críticas y un escándalo en las redes sociales. Un supuesto comentario en Instagram de la novia de Neves, Madalena Aragao —que cuenta con un millón de seguidores—, en el que presuntamente llamaba «obstinado» a Ronaldo, avivó el debate, aunque resultó falso. Incluso las hermanas del jugador se pronunciaron.
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¿Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez formarán pronto un dúo en el Al-Nassr?
¿Y la propia superestrella? Tras el primer partido en Houston, solo se ha pronunciado a través de las redes sociales. «Centrados en la misión», escribió el domingo. En todas las ruedas de prensa, son sus compañeros de equipo quienes se esfuerzan por transmitir una imagen de unidad.
«Si queréis remar con nosotros, remaremos. El barco no se va a hundir», respondió el lateral Diogo Dalot a las críticas que, desde el sábado, llueven sobre el equipo y, en particular, sobre Ronaldo: «Todos estamos en el mismo barco. Juntos somos fuertes».
El seleccionador, Roberto Martínez, justificó su decisión de alinear a Ronaldo como delantero centro: «Si se necesitan goles, hay que tener a Cristiano en el campo». Tras el Mundial, Martínez dejará su cargo y, según RMC, se convertirá en el nuevo entrenador de Ronaldo en el Al-Nassr saudí.
Todo indica que saldrá de titular el martes ante Uzbekistán, pese a llevar diez partidos sin marcar en Mundiales y Eurocopas y a no disparar a puerta contra Congo.
Con su experiencia, sabe que en su sexto Mundial debe dar la talla.