¿Cristiano Ronaldo, un compañero de equipo impopular? Una publicación falsa aviva una sospecha candente de Christoph Kramer

Tras el decepcionante 1-1 ante la República Democrática del Congo, crece la tensión en el favorito Portugal y el debate sobre Cristiano Ronaldo. ¿Sigue siendo un activo o un lastre para el título?

Thierry Henry lo tachó de egoísta en FOX; Kevin-Prince Boateng dijo en la TV australiana que Portugal sería mejor sin él. Christian Streich, en la ZDF, afirmó que por motivos tácticos prescindiría de él. Christoph Kramer, por su parte, sugirió que varios jugadores portugueses preferirían prescindir de él.

“No se diferencia de los demás jugadores”, afirmó el futbolista del PSG Neves para restar importancia al papel de Ronaldo tras el primer partido, lo que desencadenó una tormenta de críticas y un escándalo en las redes sociales. Un supuesto comentario en Instagram de la novia de Neves, Madalena Aragao —que cuenta con un millón de seguidores—, en el que presuntamente llamaba «obstinado» a Ronaldo, avivó el debate, aunque resultó falso. Incluso las hermanas del jugador se pronunciaron.