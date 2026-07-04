Getty/GOAL
Traducido por
«Cristiano Ronaldo tiene a Portugal como rehén»: Zlatan Ibrahimovic critica al delantero del Al-Nassr tras la ajustada victoria ante Croacia
Ibrahimovic pone en duda el puesto de Ronaldo
Ibrahimovic, comentarista de Fox Sports, criticó el papel de Ronaldo en la selección de Portugal tras la victoria 2-1 contra Croacia. El exdelantero del AC Milan y del Manchester United afirmó que, a sus 41 años, el astro del Al-Nassr ya no puede llevar a Portugal a ganar títulos y que se le convoca más por prestigio que por rendimiento.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic emite un veredicto contundente
Ibrahimovic aprovechó la victoria de Portugal sobre Croacia para cuestionar la confianza que Martínez sigue depositando en Ronaldo. Argumentó que la decisiva contribución de Gonçalo Ramos ponía de manifiesto la necesidad de un cambio en la delantera y afirmó que Portugal se estaba frenando a sí mismo al depender de su capitán.
«Los aficionados de Portugal podrían haber previsto lo que está pasando», afirmó Ibrahimovic. «No se puede esperar ganar nada en 2026 con un Cristiano Ronaldo de 41 años liderando el ataque. Sobre todo teniendo en cuenta que Ramos está en el banquillo, tras haber salido al campo y haber marcado.
«Esto no es un “liderazgo legendario”. Es el ego el que tiene al equipo como rehén. Ronaldo ha perdido su toque y su movilidad. Ahora solo está en el área… A estas alturas, su aura le sostiene más que sus piernas. Seguir alineándolo de titular es una auténtica locura impulsada por la nostalgia».
Superar el susto croata
Mientras se debate el papel de Ronaldo, Portugal sufrió para avanzar a la siguiente ronda. El partido en Toronto fue polémico: el VAR anuló un gol de Gvardiol en el 113’ por fuera de juego, lo que enfureció al técnico croata, Zlatko Dalic.
Ronaldo igualó el marcador con un penalti tras el tanto inicial de Ivan Perisic, y Ramos sentenció en el último suspiro.
- Getty Images
España es la próxima prueba de fuego
Portugal se prepara para enfrentar a España en octavos de final, un duelo que aumentará el escrutinio sobre la convocatoria de Martínez. Aún no se sabe si el seleccionador portugués decidirá dejar a Ronaldo en el banquillo o seguir confiando en él para liderar el ataque.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias