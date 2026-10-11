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¡Cristiano Ronaldo, suspendido! La FPF sanciona a la estrella del Al-Nassr tras su sonada salida de Portugal
Portugal suspende a su capitán tras marcharse
Ronaldo ha sido suspendido cautelarmente por la FPF después de abandonar la concentración de su selección el mes pasado. El jugador de 41 años abandonó de forma repentina la concentración de Portugal para la Liga de Naciones en septiembre, lo que causó importantes trastornos en el seno del equipo.
El delantero del Al-Nassr se frustró tras quedarse en el banquillo sin jugar contra Noruega. Después, abandonó la concentración al enterarse de que no sería titular en el siguiente partido, contra Dinamarca.
La FPF dictó oficialmente la suspensión cautelar el 9 de octubre y calificó el expediente disciplinario de urgente. Según las normas de la federación, los jugadores que no se presentan a una convocatoria internacional se enfrentan a una suspensión severa de entre uno y seis meses, además de una importante sanción económica.
- AFP
Ronaldo denuncia una ruptura de la confianza
El desencuentro entre Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jesus, provocó la repentina y polémica salida. El ganador de cinco Balones de Oro publicó un extenso comunicado en el que expresó su profunda frustración por las recientes decisiones del entrenador
Ronaldo afirmó que abandonó la concentración porque Jesus, en dos ocasiones, había «faltado a su palabra» en relación con sus minutos de juego. El veterano delantero acusó abiertamente a su entrenador de cometer una «violación absoluta de la confianza» durante el tenso parón de selecciones.
La FPF quiere que regrese el capitán
Pese a la medida disciplinaria, el presidente de la FPF, Pedro Proenca, ha indicado que la federación quiere que Ronaldo regrese a la selección una vez se haya resuelto el asunto.
«La Federación Portuguesa de Fútbol y su presidente, en este clima de tranquilidad, hablan con todas las partes, que ya han manifestado públicamente su deseo de que el capitán vuelva con nosotros. Es un deseo expresado por todos», afirmó Proenca, según recoge A Bola.
«Esto incluye a la federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores».
- Getty
La atención vuelve a centrarse en el fútbol de clubes
Mientras su futuro con la selección sigue en el aire durante el proceso disciplinario en curso de la FPF, Ronaldo mantiene toda su atención en su club. Actualmente destaca en Oriente Medio con el Al-Nassr de Arabia Saudí.
El veterano delantero volvió a jugar con su club la semana pasada y, como era de esperar, mostró un gran nivel. Marcó el gol número 980 de su carrera para ayudar al Al-Nassr a lograr una contundente victoria por 3-0 ante el Al Diriyah.
Ronaldo espera ahora la resolución oficial definitiva de la FPF sobre la duración exacta de su sanción. Mientras tanto, seguirá liderando el ataque de su club en su incansable búsqueda de un hito goleador histórico.
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