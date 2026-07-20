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Cristiano Ronaldo «sigue teniendo el nivel necesario para jugar en Arabia Saudí», pero la leyenda brasileña R9 duda de su presencia en el Mundial 2030
La lucha contra el tiempo
La pregunta del millón sigue en el aire: ¿seguirá Cristiano Ronaldo liderando el ataque de Portugal hasta el Mundial de 2030? El debate sobre la longevidad del legendario número 7 ha suscitado comentarios de su homónimo, Ronaldo Nazario. En declaraciones a ESPN, el emblemático «O Fenómeno» reflexionó sobre la dura realidad física que afrontan los jugadores de élite al final de sus carreras.
«Normalmente, el cuerpo te avisa de que ya no puedes seguir el ritmo», explicó el dos veces campeón del mundo. «Creo que tanto Cristiano como Neymar han llegado a ese punto en el que necesitan llegar a un consenso con sus cuerpos. La batalla contra el cuerpo es muy difícil de ganar».
El nivel de Arabia Saudí frente a la intensidad del Mundial
R9 destaca la diferencia entre las ligas emergentes y la exigencia de los torneos internacionales. Aunque Ronaldo bate récords con el Al-Nassr, el nivel de los rivales y el desgaste físico del Mundial son otro nivel.
El legendario delantero brasileño apuntó que, aunque el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue brillando en Oriente Medio, las exigencias del escenario internacional pueden ser un obstáculo insuperable. «Quizá aún tenga nivel para jugar en Arabia Saudí, pero en el Mundial es mucho más difícil», explicó «O Fenómeno». «El nivel allí es mucho más alto».
Escuchar al cuerpo
El brasileño Ronaldo, que sufrió graves lesiones de rodilla que casi acaban con su carrera, sabe bien lo que es el desgaste físico del fútbol. Asegura que el cuerpo manda señales que no se pueden ignorar, por mucha disciplina o éxitos que se tengan.
Al hablar de la retirada, el icono brasileño explicó que la caída definitiva llega cuando la mente promete lo que el cuerpo ya no puede cumplir. «A pesar de nuestra pasión y el deseo de jugar para siempre, creo que, al final, es el cuerpo el que decide. Hoy no juego porque mi mente va más rápido de lo que mi cuerpo puede seguir», concluyó.
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Los sueños de Ronaldo en el Mundial se han hecho añicos
Ronaldo, de 41 años, buscaba llevar a Portugal a su primer título mundial en su sexta participación. Sin embargo, España, futura campeona, lo eliminó en octavos de final. El delantero fue titular en los cinco partidos de Portugal y marcó tres goles: un doblete a Uzbekistán y un tanto a Croacia.
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