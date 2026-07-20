Cristiano Ronaldo «sigue teniendo el nivel necesario para jugar en Arabia Saudí», pero la leyenda brasileña R9 duda de su presencia en el Mundial 2030

La pregunta del millón sigue en el aire: ¿seguirá Cristiano Ronaldo liderando el ataque de Portugal hasta el Mundial de 2030? El debate sobre la longevidad del legendario número 7 ha suscitado comentarios de su homónimo, Ronaldo Nazario. En declaraciones a ESPN, el emblemático «O Fenómeno» reflexionó sobre la dura realidad física que afrontan los jugadores de élite al final de sus carreras.

«Normalmente, el cuerpo te avisa de que ya no puedes seguir el ritmo», explicó el dos veces campeón del mundo. «Creo que tanto Cristiano como Neymar han llegado a ese punto en el que necesitan llegar a un consenso con sus cuerpos. La batalla contra el cuerpo es muy difícil de ganar».