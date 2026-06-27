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«Cristiano Ronaldo siempre ha sido su ídolo», afirma el padre de la estrella del Manchester United y de Portugal, quien revela su admiración y la «auténtica amistad» que le une al delantero
El apoyo de la familia al defensa
La familia de Dalot ha recorrido Estados Unidos para apoyarlo en su segundo Mundial. Con ocho temporadas en Old Trafford, el versátil lateral está listo para jugar en ambas bandas. Su padre, Teixeira, confía en que Dalot, preparado física y mentalmente, se ganará un lugar en el once a medida que avance el torneo.
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Teixeira elogia la relación con Ronaldo
Tras consolidar su vínculo en Old Trafford, la cercanía de Dalot a Ronaldo quedó patente cuando el capitán corrió al banquillo para abrazarlo tras el primer gol a Uzbekistán.
En declaraciones a O Jogo, Teixeira explicó cómo este vínculo único pasó de ser una admiración infantil a convertirse en respeto profesional mutuo. Dijo: «Me pareció muy divertido porque ocurrió justo delante de mí. Vi a Cristiano correr a toda velocidad para celebrarlo con Diogo, y eso también me hizo feliz.
Cristiano siempre ha sido un ídolo para Diogo. Aunque ya no vive con nosotros, guardo los pósteres que tenía en su habitación.
Siempre ha sido un modelo para Diogo por su ejemplo, dedicación, ética de trabajo, responsabilidad y resiliencia. Cuando Cristiano volvió al Manchester United, su relación se reforzó; quizá él vio en Diogo rasgos propios.
Diogo también es muy responsable, centrado y le encanta escuchar y seguir los buenos consejos, incluso en lo que respecta a la recuperación física y la nutrición. Quizá Cristiano vea en Diogo algo de sí mismo cuando era más joven. Eso me alegra porque creo que su amistad es sincera».
Se ha creado una alianza internacional de élite.
Dalot y Ronaldo han jugado juntos 28 veces con Portugal desde la Euro 2020, aplazada a 2021 por la pandemia. Sorprende que solo uno de los 145 goles internacionales de Ronaldo haya sido asistido por el lateral. Dalot aún espera debutar en este torneo, pues el seleccionador, Roberto Martínez, prefiere a João Cancelo.
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El próximo reto es el partido contra Colombia
Portugal ya estaba clasificado para dieciseisavos antes de jugar el último partido de grupo. Esto permite al seleccionador Martínez rotar jugadores para el próximo duelo contra la fuerte Colombia. Será la prueba de fuego del torneo para la Seleção y brinda a Dalot la oportunidad de entrar en el once y frenar a su potente delantera.