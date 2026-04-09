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Cristiano Ronaldo se ve envuelto en acusaciones de amaño en la Liga Profesional Saudí, tras las declaraciones de Ivan Toney, quien sugiere que los árbitros están tratando de favorecer al Al-Nassr en su lucha por el título
Toney pone en duda la integridad del arbitraje
La polémica estalló tras el 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha el miércoles, partido en el que Toney marcó su 27.º gol. El delantero insistió en que el arbitraje ignoró penaltis «claros como el agua». El empate deja al Al-Ahli tercero, a cuatro puntos del Al-Nassr de Ronaldo, que además tiene un partido menos.
«El gran tema son los dos penaltis, están claros», declaró Toney tras el partido. «No sé qué más se le puede pedir: si coge el balón con las dos manos, ¿es penalti o no? Cuando intentamos hablar con el árbitro, nos dijo que nos «centráramos en la AFC [Liga de Campeones]». ¿Cómo puede decir eso el árbitro? Estamos hablando del presente y él nos dice que nos centremos en la AFC».
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Acusaciones de parcialidad
La tensión aumentó cuando se preguntó a Toney quién se beneficiaba de esas decisiones cuestionables. El exjugador del Brentford sonrió y respondió: «Ya sabemos quién, ¿a quién estamos persiguiendo?». Claramente aludía al Al-Nassr y, tal vez, a su estrella, Ronaldo. Toney añadió que los árbitros parecían distraídos en los «momentos decisivos» de la lucha por el título.
Si quieres detalles, puedo darlos; tal vez me meta en líos, pero digo las cosas como son. Hay acciones claras para discutir con el árbitro, pero su mente está en otra parte. Durante la temporada era penalti, ahora en la fase decisiva, lo cambian», añadió. Luego, en redes, publicó vídeos de los incidentes y sentenció: «Es locura que se ignoren detalles así en momentos clave o que se haga la vista gorda. Está claro qué influye aquí».
Galeno denuncia la «falta de respeto»
Toney no fue la única estrella del Al-Ahli en expresar su frustración. Su compañero de equipo Galeno fue aún más lejos, dando a entender que la liga está intentando activamente regalarle un título a Ronaldo. En una mordaz publicación en las redes sociales, Galeno insinuó que la equidad competitiva de la liga se había visto completamente comprometida a favor de una sola persona.
«Entregad el trofeo, eso es lo que quieren, quieren dejarnos fuera del campeonato por cualquier medio necesario, quieren entregar el trofeo a una sola persona, una falta total de respeto hacia nuestro club», escribió Galeno, según el Daily Mail. Sus palabras reflejan la tensión que crece en la Liga Profesional Saudí, donde la temporada entra en su recta final y la presión sobre el Al-Nassr para lograr el primer título de la era Ronaldo aumenta.
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El Al-Ahli exige las grabaciones del árbitro
El Al-Ahli emitió un comunicado oficial en el que expresó su «profundo descontento» y exigió a la liga que hiciera públicas las grabaciones de audio de las comunicaciones del VAR. La directiva del club busca explicaciones sobre por qué, supuestamente, se indicó a sus jugadores que ignoraran el partido nacional y se centraran en la competición continental mientras se tomaban decisiones cruciales sobre el terreno de juego.
«El club Al Ahli expresa su profunda insatisfacción por los errores arbitrales que afectaron al partido de hoy del primer equipo de fútbol contra el Al Fayha en la jornada 29 de la Liga Saudí Roshn», declaró el club. «Las decisiones arbitrales influyeron directamente en el desarrollo y el resultado del encuentro, lo que afectó nuestra posición en la lucha por el título. Estos errores plantean serias dudas sobre el proceso de selección de árbitros y los criterios aplicados, especialmente en una liga de tanto nivel como la Saudi Roshn».