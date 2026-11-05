Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal: «Siempre estará conmigo»

Estas son las palabras de Ronaldo: «A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta con el número 7 de la selección de todos nosotros. Nunca la he sentido como exclusivamente mía. Pero durante 23 años he tenido el privilegio y la responsabilidad de vestirla. De defenderla y de llevarla conmigo a los estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No ha sido una decisión fácil. Porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón. Concluyo un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre».

«Pienso en todo lo que he vivido con la selección y no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a inmigrantes que durante 90 minutos sentían Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a los que nunca he conocido personalmente, pero que han formado parte de mi vida. Porque, al final, el fútbol es mucho más que un partido. El fútbol son las personas. Durante toda mi carrera con la selección, he intentado superar mis límites. He querido ganar, he querido ser el mejor, he querido hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo. Siempre he querido más, siempre he creído que podíamos llegar más lejos. Y he dado todo lo que tenía por esta camiseta». Y recuerda: «Ha habido tardes y noches perfectas, ha habido victorias que nunca olvidaré, ha habido derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También he fallado, también he sufrido, también ha habido momentos en los que no he sido capaz de dar a los portugueses lo que tanto deseaban. Pero nunca me he rendido. Y, sobre todo, nunca he dejado de sentir orgullo por representar a Portugal. A lo largo de estos años, he aprendido cosas muy sencillas. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords acaban batiéndose. Pero hay algo que el tiempo nunca consigue borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez os he hecho felices, si alguna vez un gol mío os ha hecho abrazar a alguien, olvidar una dificultad o simplemente sentir orgullo por nuestro país, entonces todo ha merecido la pena. Porque ser portugueses también es eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que nunca se rindan, nuevas generaciones que crean que es posible llegar donde nadie ha llegado jamás. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo. A mis compañeros de selección quiero dedicarles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo. Por cada victoria que hemos celebrado juntos y por cada derrota que nos ha hecho más fuertes. He tenido el privilegio de ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo. Y vosotros formáis parte de mi historia. A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utilleros, empleados y a tantas personas que han trabajado conmigo durante estos años, gracias. Muchos de vosotros nunca habéis salido en las fotos. Pero, sin vosotros, ninguna de esas fotos habría sido posible. A mi familia, gracias por haber compartido este sueño conmigo. Gracias por haber comprendido las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección tuvo que ocupar un espacio que también os pertenecía. Si he llegado tan lejos, es porque siempre hemos ido de la mano. Y a los portugueses, a todos los portugueses repartidos por el mundo, quiero deciros una última cosa».

«Hay una imagen que siempre llevaré conmigo: el momento en que empieza el himno nacional. Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, veo las gradas, veo a niños, madres, padres y abuelos, veo a portugueses que han venido desde muy lejos solo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones. Solo hay una pasión: Portugal. Llevaré ese sentimiento conmigo el resto de mi vida. Hoy termina mi trayectoria en el campo con la selección. Me marcho con la cabeza alta, orgulloso del camino recorrido y consciente de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros. Seguiré sufriendo, celebrando los goles y festejando cada victoria de Portugal. He pasado mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo. Hoy entiendo que la mayor victoria ha sido haber merecido representar al país más bonito del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme permitido vivir un sueño que comenzó cuando era solo un niño, en Madeira, corriendo detrás de un balón. La camiseta con el número 7 permanece; el orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará dentro de mí. Hasta pronto».