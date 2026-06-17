Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Cristiano Ronaldo se marchó solo del campo mientras sus compañeros de la selección portuguesa aplaudían a la afición tras el sorpresivo resultado ante la República Democrática del Congo en el debut mundialista

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo
World Cup

Cristiano Ronaldo se marchó solo y enfadado del campo tras el inesperado 1-1 de Portugal contra la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026. El resto del equipo se quedó para agradecer a la afición portuguesa en Houston, pero el capitán se retiró rápido al vestuario.

  • La frustración del capitán llega al límite

    El delantero de 41 años mostró su decepción tras el pitido final, ya que Portugal no pudo vencer a su rival africano. A pesar del gol inicial de João Neves, el equipo de Roberto Martínez terminó empatando por el tanto de Yoane Wissa.

    Al pitido final, Ronaldo fue de los primeros en marcharse, cabizbajo y visiblemente descontento con el resultado y con sus propias ocasiones fallidas. Saludó brevemente a algunos aficionados y a un miembro del cuerpo técnico congoleño, pero no se unió a la tradicional vuelta de agradecimiento con sus compañeros.

    • Anuncios
  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los compañeros de equipo se quedan atrás para dar las gracias al público de Houston

    Mientras su capitán se retiraba solo por el túnel, el resto de la selección de Portugal permaneció en el campo. Guioados por los veteranos, recorrieron cada rincón del estadio para agradecer a los miles de aficionados que habían teñido Houston de rojo y verde. Este gesto colectivo contrastó con la reacción individual tras el pitido final.

    Es la sexta Copa del Mundo de Ronaldo desde 2006: ha jugado 23 partidos, marcado ocho goles y dado dos asistencias, y siempre ha anotado en cada edición.

  • Portugal aspira a recuperarse

    Antes del torneo, el seleccionador Roberto Martínez advirtió de la importancia de los primeros partidos: «Si empatamos, es una catástrofe; si perdemos, es el fin del mundo». Tras el encuentro, analizó: «Esto forma parte del Mundial; ahora debemos analizarlo».

    Ahora Portugal se prepara para enfrentar a Uzbekistán y luego a Colombia, buscando cerrar su participación en el Grupo K.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    El ansiado sueño de Ronaldo de ganar un trofeo se enfrenta a obstáculos.

    Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo, el único gran título que falta en su palmarés. Pero Portugal empezó mal el torneo, y el delantero lleva 10 partidos consecutivos sin marcar en competiciones importantes, su peor racha internacional.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB
World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
RD Congo crest
RD Congo
COD