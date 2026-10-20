AFP
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Cristiano Ronaldo se impone con claridad a Lionel Messi en la votación oficial del «B.O.A.T.» y lidera el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos antes de la gala de premios en Londres
Ronaldo logra una enorme ventaja en la votación del público
Cristiano Ronaldo se ha colocado en una posición de claro dominio en la votación oficial B.O.A.T. (el mejor de todos los tiempos), dejando muy atrás a su eterno rival Lionel Messi. Los organizadores del Balón de Oro presentaron recientemente a los diez candidatos a este trofeo honorífico, denominado «Balón de Oro de todos los tiempos», con el que celebran siete décadas de historia del fútbol. Mientras el mundo del fútbol se prepara para una prestigiosa ceremonia de entrega de premios en The London Palladium, el delantero del Al-Nassr lidera con holgura la votación, con el 62 % de los votos. La candidatura que encabeza la clasificación es la espectacular temporada 2008 de la estrella portuguesa, en la que llevó al Manchester United a un doblete inolvidable al conquistar la Premier League y la Champions League.
Messi, por su parte, ocupa el segundo puesto, aunque con un porcentaje de apoyo mucho menor. Su temporada de 2012, en la que el jugador del Inter Miami marcó la cifra sin precedentes de 91 goles, cuenta actualmente con el 13 % de los votos. Curiosamente, le sigue su temporada de 2023, marcada por su triunfo en el Mundial con Argentina, con un 9 %. La enorme diferencia se ha convertido en uno de los principales temas de conversación en los medios deportivos de todo el mundo, según informa Marca.
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Las reglas específicas dividen el voto de Messi
Un factor que contribuye al elevado porcentaje de Ronaldo es la estructura de la votación. Como el concurso evalúa por separado cada temporada premiada, los jugadores que han ganado varios trofeos acaban compitiendo contra sus propias versiones del pasado. El apoyo a Messi se reparte actualmente entre ocho años distintos en los que ganó el premio, lo que ha reducido su porcentaje global en la clasificación en tiempo real frente a la ventaja concentrada de Ronaldo por su mejor temporada, la de 2008.
La lista de leyendas que pueden optar al reconocimiento se limita a quienes han ganado el máximo galardón individual al menos dos veces. Este emblemático grupo lo forman diez figuras legendarias: Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Ronaldo Nazario, además de Messi y Cristiano Ronaldo. Pese a la presencia de estos grandes nombres históricos, la rivalidad moderna entre los antiguos iconos del Real Madrid y el Barcelona sigue eclipsando a todos los demás candidatos, y acapara la gran mayoría de la atención y los recursos del público.
Cómo funciona la votación pública del B.O.A.T.
A diferencia del galardón tradicional, decidido exclusivamente por un jurado de periodistas internacionales, esta votación especial deja la decisión directamente en manos de los aficionados a través de plataformas digitales. Con este sistema, los seguidores pueden votar tantas veces como quieran por su candidato, a un coste de un euro por voto.
La votación en línea permanecerá abierta hasta la medianoche del 25 de octubre, apenas unas horas antes de que comience la gala principal en Londres y se cierre el recuento definitivo. A medida que se acerca el plazo, aficionados de todo el mundo intentan aprovechar cada voto para llevar a su ídolo favorito a lo más alto de la clasificación histórica.
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La carrera por alcanzar los 1.000 goles en su carrera
Mientras la encuesta en línea despierta el interés del público, ambas superestrellas siguen en activo y están inmersas en otra carrera, esta vez tangible, por hacer historia. Los dos jugadores persiguen la cifra de 1.000 goles oficiales en sus carreras, una hazaña nunca lograda en la era moderna del fútbol profesional.
Ronaldo lleva actualmente la delantera en este apartado: ha superado los 980 goles en más de 1.300 partidos como profesional. Messi no está muy lejos, con más de 935 goles en aproximadamente 1.100 partidos.
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