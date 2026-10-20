Cristiano Ronaldo se ha colocado en una posición de claro dominio en la votación oficial B.O.A.T. (el mejor de todos los tiempos), dejando muy atrás a su eterno rival Lionel Messi. Los organizadores del Balón de Oro presentaron recientemente a los diez candidatos a este trofeo honorífico, denominado «Balón de Oro de todos los tiempos», con el que celebran siete décadas de historia del fútbol. Mientras el mundo del fútbol se prepara para una prestigiosa ceremonia de entrega de premios en The London Palladium, el delantero del Al-Nassr lidera con holgura la votación, con el 62 % de los votos. La candidatura que encabeza la clasificación es la espectacular temporada 2008 de la estrella portuguesa, en la que llevó al Manchester United a un doblete inolvidable al conquistar la Premier League y la Champions League.

Messi, por su parte, ocupa el segundo puesto, aunque con un porcentaje de apoyo mucho menor. Su temporada de 2012, en la que el jugador del Inter Miami marcó la cifra sin precedentes de 91 goles, cuenta actualmente con el 13 % de los votos. Curiosamente, le sigue su temporada de 2023, marcada por su triunfo en el Mundial con Argentina, con un 9 %. La enorme diferencia se ha convertido en uno de los principales temas de conversación en los medios deportivos de todo el mundo, según informa Marca.