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Cristiano Ronaldo se arriesga a una suspensión de seis meses tras abandonar la concentración de Portugal
La superestrella se marcha tras una bronca explosiva
El icono portugués se enfrenta a una suspensión de hasta seis meses después de abandonar la concentración de la selección en Dinamarca el miércoles. La salida repentina se produjo a raíz de un tenso enfrentamiento con el seleccionador Jesus, antes de que el delantero mantuviera conversaciones con el presidente de la FPF, Pedro Proenca. Según el reglamento disciplinario de la federación, abandonar una convocatoria internacional sin una justificación válida deja al veterano delantero expuesto a una larga sanción, además de una multa económica.
- AFP
El reglamento detalla estrictas sanciones disciplinarias
La amenaza de una acción disciplinaria formal está recogida de forma explícita en el código de conducta del organismo rector.
Al abordar las ausencias no autorizadas del deber internacional, según informó ESPN, el reglamento disciplinario de la FPF establece: "Cualquier jugador que, habiendo sido debidamente convocado, abandone o no asista a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o de Portugal sin justificación, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, de forma accesoria si es jugador profesional, con una multa de entre 500 y 1.000 euros".
La disputa estalló después de que Jesus dejara al delantero sin jugar como suplente ante Noruega, antes de reafirmar su política de selección durante su comparecencia previa al partido en Copenhague.
Sin verse condicionado por el estatus del veterano, Jesus declaró: "Puedo prometer lo que quiera. Soy el seleccionador. Soy el entrenador, y le dije al jugador que no iba a jugar. Lo pondré en el banquillo; si te necesito durante 30 minutos, jugarás, y si no, no. Ningún jugador cambiará nunca mi opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Tampoco ningún presidente. Nunca, cero".
Una ruptura en el vestuario provoca una ausencia
La fractura táctica se agravó de inmediato sobre el terreno de entrenamiento, con el atacante boicoteando la sesión del miércoles en el Parken Stadium justo después de las declaraciones del seleccionador.
Al confirmar la convocatoria sin dar más detalles sobre la agitación interna, un comunicado oficial de la FPF decía: "Actualización del entrenamiento en el Parken Stadium: Joao Felix se reincorporó al grupo. Francisco Conceicao (descartado para mañana) y Cristiano Ronaldo no se entrenaron".
Después de haberse perdido ya la sesión del martes en Suecia, la ausencia continuada del delantero confirmó su exclusión total de la convocatoria para el partido del jueves.
- Getty Images Sport
El doble duelo en Escandinavia pone a prueba la autoridad
Brasil debe afrontar ahora el choque del jueves contra Dinamarca en Copenhague antes del partido del domingo en casa frente a Noruega. Este doble enfrentamiento de la Nations League representa una prueba definitiva para la autoridad de Jesus, que busca guiar a su equipo sin la máxima goleadora histórica del país.
Mientras tanto, la cúpula de la FPF se enfrenta a un dilema sin precedentes sobre si aplicar formalmente la suspensión de seis meses contra su talismán de toda la vida.
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