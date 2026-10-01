Cristiano Ronaldo se arriesga a una suspensión de seis meses tras abandonar la concentración de Portugal

La amenaza de una acción disciplinaria formal está recogida de forma explícita en el código de conducta del organismo rector.

Al abordar las ausencias no autorizadas del deber internacional, según informó ESPN, el reglamento disciplinario de la FPF establece: "Cualquier jugador que, habiendo sido debidamente convocado, abandone o no asista a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o de Portugal sin justificación, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, de forma accesoria si es jugador profesional, con una multa de entre 500 y 1.000 euros".

La disputa estalló después de que Jesus dejara al delantero sin jugar como suplente ante Noruega, antes de reafirmar su política de selección durante su comparecencia previa al partido en Copenhague.

Sin verse condicionado por el estatus del veterano, Jesus declaró: "Puedo prometer lo que quiera. Soy el seleccionador. Soy el entrenador, y le dije al jugador que no iba a jugar. Lo pondré en el banquillo; si te necesito durante 30 minutos, jugarás, y si no, no. Ningún jugador cambiará nunca mi opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Tampoco ningún presidente. Nunca, cero".