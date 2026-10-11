Getty Images Sport
Traducido por
¡Cristiano Ronaldo, sancionado! La FPF castiga a la estrella del Al-Nassr tras su sonada salida de la selección de Portugal
Portugal suspende a su capitán tras su marcha
La FPF ha suspendido provisionalmente a Ronaldo después de que abandonara a su selección el mes pasado. El futbolista de 41 años dejó la concentración de Portugal para la Liga de Naciones en septiembre de forma abrupta, lo que causó importantes trastornos internos.
El delantero del Al-Nassr se sintió frustrado tras quedarse en el banquillo sin jugar contra Noruega. Después abandonó definitivamente la concentración al enterarse de que no sería titular en el siguiente partido contra Dinamarca.
La FPF dictó oficialmente la suspensión provisional el 9 de octubre y calificó el expediente disciplinario de urgente. Según las normas de la federación, los jugadores que no se presentan a una convocatoria de su selección se enfrentan a una sanción severa de entre uno y seis meses, además de una importante multa económica.
- AFP
Ronaldo afirma que se ha roto la confianza
La ruptura entre Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jesus, desencadenó su repentina y controvertida marcha. El cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un extenso comunicado en el que expresó públicamente su profunda frustración por las decisiones recientes del técnico.
Ronaldo aseguró que abandonó la concentración porque Jesus había «faltado a su palabra» dos veces con respecto a sus minutos de juego. El veterano delantero acusó abiertamente a su entrenador de una «ruptura absoluta de la confianza» durante el tenso parón internacional. Pese a la gravedad de las acusaciones, el presidente de la FPF, Pedro Proenca, ha intentado rebajar la tensión.
«Es momento de mantener la calma y la serenidad», declaró Proenca a Record. «Estamos todos sentados juntos a la mesa. Hay muchas ganas de que nuestro capitán vuelva con nosotros. Habrá un procedimiento disciplinario normal».
- Getty
La atención vuelve al fútbol de clubes
Mientras su futuro con la selección sigue en el aire durante el proceso disciplinario en curso de la FPF, Ronaldo está totalmente centrado en el fútbol de clubes. Actualmente destaca en Oriente Medio con el Al-Nassr de Arabia Saudí.
El veterano delantero volvió a la competición nacional la semana pasada en un estado de forma excelente, como era de esperar. Marcó el gol número 980 de su carrera y ayudó al Al-Nassr a lograr una contundente victoria por 3-0 ante el Al Diriyah.
Ronaldo espera ahora el veredicto oficial definitivo de la FPF sobre la duración exacta de su sanción. Mientras tanto, seguirá liderando el ataque de su club en su incansable empeño por alcanzar su histórico hito goleador.
¿Qué viene después?
Utiliza esta diapositiva para analizar qué podría pasar a continuación 🤔 con los equipos, jugadores, entrenadores y demás protagonistas.
No te limites a enumerar el próximo partido: ¿qué tipo de prueba les espera? ¿Cómo ha sido su trayectoria reciente? ¿Qué tiene de especial el próximo encuentro o la siguiente serie de partidos? ¿Qué más se avecina: sorteos de copa, parones internacionales, regresos tras una lesión o mercados de fichajes?
Escribe tu propio subtítulo en el campo «Headline» situado más arriba. Debe estar relacionado con el contenido de la diapositiva, incluir palabras clave y resumir adecuadamente lo escrito.
Añade una imagen 🖼️ mediante el campo «Post image/media» de abajo. No debe ser la misma que se haya utilizado en diapositivas anteriores ni la imagen principal.
Por último, antes de guardar y enviar el enlace de CS para su revisión editorial, asegúrate de añadir el titular SEO y la descripción 🌐en los campos de abajo. El «titular SEO» debe ser idéntico al titular principal, mientras que la «descripción» debe resumir de forma general de qué trata la historia e incluir términos SEO relevantes.
Una vez leídas estas instrucciones, borra todo el texto y añade tu propio contenido.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias