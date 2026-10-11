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Yosua Arya
Traducido por

¡Cristiano Ronaldo, sancionado! La FPF castiga a la estrella del Al-Nassr tras su sonada salida de la selección de Portugal

C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
1ª División

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha suspendido provisionalmente a Cristiano Ronaldo después de que abandonara la selección en septiembre. El delantero dejó la concentración tras una disputa con el seleccionador Jorge Jesus, aunque sigue decidido a continuar su carrera internacional.

  • Portugal suspende a su capitán tras su marcha

    La FPF ha suspendido provisionalmente a Ronaldo después de que abandonara a su selección el mes pasado. El futbolista de 41 años dejó la concentración de Portugal para la Liga de Naciones en septiembre de forma abrupta, lo que causó importantes trastornos internos.

    El delantero del Al-Nassr se sintió frustrado tras quedarse en el banquillo sin jugar contra Noruega. Después abandonó definitivamente la concentración al enterarse de que no sería titular en el siguiente partido contra Dinamarca.

    La FPF dictó oficialmente la suspensión provisional el 9 de octubre y calificó el expediente disciplinario de urgente. Según las normas de la federación, los jugadores que no se presentan a una convocatoria de su selección se enfrentan a una sanción severa de entre uno y seis meses, además de una importante multa económica.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Ronaldo afirma que se ha roto la confianza

    La ruptura entre Ronaldo y el seleccionador de Portugal, Jesus, desencadenó su repentina y controvertida marcha. El cinco veces ganador del Balón de Oro publicó un extenso comunicado en el que expresó públicamente su profunda frustración por las decisiones recientes del técnico.

    Ronaldo aseguró que abandonó la concentración porque Jesus había «faltado a su palabra» dos veces con respecto a sus minutos de juego. El veterano delantero acusó abiertamente a su entrenador de una «ruptura absoluta de la confianza» durante el tenso parón internacional. Pese a la gravedad de las acusaciones, el presidente de la FPF, Pedro Proenca, ha intentado rebajar la tensión.

    «Es momento de mantener la calma y la serenidad», declaró Proenca a Record. «Estamos todos sentados juntos a la mesa. Hay muchas ganas de que nuestro capitán vuelva con nosotros. Habrá un procedimiento disciplinario normal».

  • Cristiano RonaldoGetty

    La atención vuelve al fútbol de clubes

    Mientras su futuro con la selección sigue en el aire durante el proceso disciplinario en curso de la FPF, Ronaldo está totalmente centrado en el fútbol de clubes. Actualmente destaca en Oriente Medio con el Al-Nassr de Arabia Saudí.

    El veterano delantero volvió a la competición nacional la semana pasada en un estado de forma excelente, como era de esperar. Marcó el gol número 980 de su carrera y ayudó al Al-Nassr a lograr una contundente victoria por 3-0 ante el Al Diriyah.

    Ronaldo espera ahora el veredicto oficial definitivo de la FPF sobre la duración exacta de su sanción. Mientras tanto, seguirá liderando el ataque de su club en su incansable empeño por alcanzar su histórico hito goleador.

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