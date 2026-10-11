La FPF ha suspendido provisionalmente a Ronaldo después de que abandonara a su selección el mes pasado. El futbolista de 41 años dejó la concentración de Portugal para la Liga de Naciones en septiembre de forma abrupta, lo que causó importantes trastornos internos.

El delantero del Al-Nassr se sintió frustrado tras quedarse en el banquillo sin jugar contra Noruega. Después abandonó definitivamente la concentración al enterarse de que no sería titular en el siguiente partido contra Dinamarca.

La FPF dictó oficialmente la suspensión provisional el 9 de octubre y calificó el expediente disciplinario de urgente. Según las normas de la federación, los jugadores que no se presentan a una convocatoria de su selección se enfrentan a una sanción severa de entre uno y seis meses, además de una importante multa económica.