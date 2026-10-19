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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Cristiano Ronaldo recibe una sanción retroactiva y una multa insignificante tras abandonar la concentración de Portugal por su enfrentamiento con Jorge Jesus

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
Al Nasr FC
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo no se perderá ningún partido con su selección pese a haber recibido una suspensión de 30 días y una multa de la Federación Portuguesa de Fútbol. El delantero fue sancionado por abandonar la concentración de la selección a mitad del reciente parón internacional tras un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus, pero la sanción tiene efecto retroactivo y sigue estando disponible.

  • Castigo leve para el capitán de Portugal

    La Federación Portuguesa de Fútbol (PFF) ha sancionado a Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 €. El castigo llega después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal durante el parón internacional de septiembre.

    Se marchó tras una frustrante victoria por 2-1 ante Noruega, en la que Jorge Jesus lo dejó en el banquillo sin llegar a darle entrada pese a haberle pedido que calentara. Como la sanción tiene efectos retroactivos desde el 30 de septiembre, Ronaldo puede jugar los próximos partidos, lo que hace que el castigo resulte sorprendentemente leve para una infracción disciplinaria de tanta repercusión.

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    Un comunicado oficial de la federación confirma el penalti

    El Consejo de Disciplina publicó un comunicado en el que detalló su resolución oficial sobre Ronaldo. La federación confirmó: «En consecuencia, y por los motivos expuestos anteriormente, el Consejo de Disciplina, Sección No Profesional, de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, estimar íntegramente los cargos y, por tanto, declarar al acusado, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, culpable de cometer, en una ocasión y de forma intencionada, la infracción disciplinaria prevista y sancionada en el artículo 160(1) del RDFPF. En consecuencia, se le impone una suspensión de 30 días y una multa adicional de 2,5 unidades, equivalente a 255 € (doscientos cincuenta y cinco euros)».

  • La sanción económica apenas afecta a la estrella del Al-Nassr

    La cuantía de la sanción ha llamado la atención por resultar insignificante en comparación con su inmensa fortuna. Al-Nassr paga actualmente a Ronaldo un sueldo de 488.000 libras al día en Arabia Saudí. Por tanto, a Ronaldo le bastarán 38 segundos para pagar la multa, equivalente a 215 libras.

    Ronaldo ya reconoció en un comunicado que cometió un error y merecía ser sancionado, aunque, según se informa, sigue molesto con Jesus después de que ambos trabajaran juntos en Al-Nassr la temporada pasada. La escasa multa apenas refleja la gravedad de haber abandonado a sus compañeros.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27getty

    ¿Qué le espera ahora a Portugal?

    Portugal tiene programados dos partidos cruciales de la Liga de Naciones de la UEFA contra Dinamarca y Gales los días 14 y 17 de noviembre. Tras cumplir su sanción, Ronaldo vuelve a estar disponible para ser convocado. Todas las miradas estarán puestas ahora en Jesus para ver si vuelve a incluir a Ronaldo en la convocatoria.

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