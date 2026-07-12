Postecoglou, de 60 años, ha expresado su entusiasmo por asumir el Al-Nassr tras firmar un contrato de dos años. Su deseo de enfrentarse a nuevos retos le llevó a elegir este destino frente a otros candidatos de alto nivel, como Roberto Martínez.

«A lo largo de mi carrera he disfrutado asumiendo nuevos retos, competiciones y culturas. Ahora tengo la oportunidad de ponerme a prueba en un entorno diferente con un equipo ganador», declaró a los medios del club.

Aunque antes ha asumido clubes en crisis, ahora le atrae mantener el impulso de un equipo ganador.