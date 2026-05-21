¡Cristiano Ronaldo por fin vuelve a ganar un título! El Al-Nassr es campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí tras vencer al Damac, con un doblete de CR7

El Al-Nassr no brilló en su último partido, pero Mané abrió el marcador de cabeza en el 35’ y Coman amplió la ventaja en la reanudación tras una pared con un compañero y un disparo colocado.

El Damac recortó distancias con un penalti de Morlaye Sylla, pero Ronaldo respondió. Desde un ángulo cerrado, el luso lanzó un tiro libre raso que se coló en la portería tras esquivar varios cuerpos, desatando la locura en las gradas. En el descuento, el portugués sentenció con un potente remate a bocajarro que estableció el 4-1 definitivo, suficiente para ignorar el 1-0 del Al-Hilal sobre el Al-Fayha.