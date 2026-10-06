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Cristiano Ronaldo pone una condición a Jorge Jesus para volver a Portugal mientras se intensifica la disputa en la selección nacional
Ultimátum lanzado por la superestrella del Al-Nassr
El conflicto interno que rodea a la selección portuguesa ha llegado a un punto de ebullición, con Ronaldo dejando claro supuestamente cuál es su postura respecto a un posible regreso al grupo. Actualmente instalado en Riad con el Al-Nassr, donde continúa su persecución de los 1.000 goles en su carrera, el veterano delantero se habría mostrado frustrado con la actual dirección técnica.
Según la información ofrecida por Rui Santos en CNN Portugal, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha establecido una condición innegociable para su regreso: la salida del actual seleccionador, Jesus.
«Puedo decirles que Cristiano se ha sentido muy decepcionado con estas declaraciones. Supuestamente, ha dejado claro que no volverá a la selección mientras Jesus siga al mando», explicó el periodista, subrayando una ruptura total en la relación entre el jugador más icónico del país y el hombre que actualmente está al frente.
- Getty Images Sport
Jesús sigue siendo optimista pese a la fricción
Por su parte, Jesus ha intentado transmitir una sensación de calma y apertura, pese a las insistentes informaciones sobre un ultimátum. Tras la reciente victoria de Portugal sobre Noruega, el seleccionador habló ante la prensa sobre la posibilidad de reconciliarse con su ex capitán. «No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?», comentó Jesus, dejando aparentemente la puerta abierta al delantero.
El veterano técnico, que ha disfrutado de un inicio exitoso en su etapa al frente del cargo, restó gravedad al desencuentro y describió la tensión como una simple falta de comunicación, más que como un problema institucional de fondo. Jesus añadió además que la situación no es tan compleja como sugiere la prensa al afirmar: «Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien».
Brasil brilla sobre el césped sin su capitán
Mientras el drama fuera del campo acapara los titulares, los resultados sobre el césped han sido notablemente positivos bajo la dirección de Jesus. Portugal ha logrado firmar un pleno en el actual parón de selecciones, asegurando su pase en la UEFA Nations League sin la presencia de su líder tradicional.
El cambio táctico del equipo parece estar funcionando, ya que ha mostrado un equilibrio entre amenaza ofensiva y solidez defensiva en sus últimos partidos. Jesus celebró este éxito en las redes sociales y escribió que estamos confiados tras conseguir cuatro victorias en cuatro partidos de la fase de grupos. Las estadísticas respaldan la valentía del seleccionador, ya que Portugal alcanzó los 12 puntos en lo más alto del Grupo Cuatro, asegurando una plaza en los cuartos de final con partidos por disputar.
- AFP
Ronaldo recibe apoyo político
La disputa ha llegado incluso a atraer la atención de las más altas esferas de la sociedad portuguesa, lo que subraya la importancia cultural del delantero de 39 años. El ex político António José Seguro intervino para defender al capitán de Al-Nassr y afirmó: «No se puede tratar así a un hombre que ha llevado a Portugal y su cultura a todos los rincones del mundo».
Este respaldo al más alto nivel sugiere que la controversia ya no se limita al terreno de juego, sino que se ha convertido en un asunto de debate nacional sobre cómo trata Portugal a sus leyendas del deporte en el ocaso de sus carreras. El apoyo público a Ronaldo añade otra capa de presión sobre la Federación Portuguesa de Fútbol mientras navega esta delicada situación.
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