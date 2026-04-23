Cristiano Ronaldo, «orgulloso», envía un mensaje a sus compañeros del Al-Nassr tras el hat-trick de Kingsley Coman que sitúa al portugués a un paso de la gloria

Ronaldo lideró, pero Coman brilló con un hat-trick que eliminó al Al Ahli catarí en Dubái. Así, el equipo saudí jugará la final contra el Gamba Osaka en el Al Awwal Park.

Pese al abultado marcador, el conjunto de Jorge Jesús sufrió: encajó un gol en los primeros minutos, pero reaccionó. Bento detuvo un penalti en el 7’, y luego Angelo y Abdullah Al Hamdan completaron la remontada.