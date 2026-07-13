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«Cristiano Ronaldo nunca será un problema», afirma el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, quien confirma que CR7 estará en sus planes tras su éxito conjunto en el Al-Nassr
Jesús apoya a su capitán
El seleccionador, de 71 años, con un contrato de cuatro años hasta el Mundial 2030, cree que Ronaldo sigue aportando pese a su edad.
En declaraciones a la prensa, el técnico fue contundente sobre el papel del jugador del Al-Nassr: «Mientras siga jugando y esté en condiciones, lo convocaré, dentro de ciertos límites y cuando sea mejor para la selección», afirmó. El seleccionador valora la presencia del jugador de 41 años, al que describe como un «símbolo del fútbol portugués» con gran peso en el vestuario.
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Aprovechando el éxito de Arabia Saudí
La relación entre Jesús y Ronaldo se basa en recientes éxitos. Ambos trabajaron juntos en el Al-Nassr, donde conquistaron la Liga Profesional de Arabia Saudí antes de que Jesús se convirtiera en seleccionador.
Jesús descartó que dirigir a una figura de tanto renombre pueda generar roces: «Aún no he hablado con [Ronaldo]. Él nunca será un problema para la selección. Ha sido un placer trabajar con él; es fácil hacerlo».
Una nueva era tras la marcha de Martínez
El nombramiento de Jesús supone un cambio significativo para Portugal tras su eliminación del Mundial 2026. La Selección cayó 1-0 ante España en octavos, lo que llevó a Roberto Martínez a dimitir. Martínez, que llegó en 2023, consideró que su etapa había terminado tras no lograr el título.
Al marcharse, afirmó: «Llegué para ganar el Mundial y, al no lograrlo, no tiene sentido seguir. La directiva y el presidente pueden elegir al nuevo seleccionador; mi contrato acaba hoy». Ahora Jesús asume el cargo y recibe una plantilla talentosa que necesita una dirección clara.
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El camino hacia 2030
Aunque la atención está en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales en septiembre, el objetivo a largo plazo es el Mundial 2030, que Portugal coorganizará con España y Marruecos. Jesús llega con un palmarés de élite, tras ganar tres ligas con el Benfica y un histórico triplete nacional con el Al-Hilal.
Su desafío será integrar la «generación dorada» lusa sin desaprovechar el legado de Ronaldo. Confirmar a CR7 desde el primer día muestra la confianza de Jesús en su profesionalidad y forma física para liderar la transición y optar a títulos en casa.
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