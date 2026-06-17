Cristiano Ronaldo no está a la altura de Messi: debut decepcionante en el Portugal-República Democrática del Congo

El pequeño gigante y el gigante que se hace pequeño: el debut mundial de Cristiano Ronaldo contrasta con el de Lionel Messi.





En Houston, la expectación por el debut de Portugal en el Mundial 2026 era alta y todos los ojos estaban sobre CR7, quien debía “responder” tras el hat-trick de LaPulga contra Arabia Saudí.





Sin embargo, para los lusos fue una decepción en todos los sentidos: tanto en el resultado (1-1) como en la actuación del jugador de 41 años, muy lejos de sus mejores tiempos y también de los 30 goles que ha marcado con el Al Nassr esta temporada.