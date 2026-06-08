¡Cristiano Ronaldo no es un «extraterrestre»! Un excompañero suyo en el Real Madrid y la Juventus explica por qué CR7 es un «chico normal»

Danilo, quien compartió vestuario con Ronaldo en el Real Madrid y la Juventus, asegura que el astro no es un extraterrestre: “Es un tipo normal que ríe y disfruta con su familia. Pero vive para el fútbol y busca mejorar cada día”.

En una entrevista con The Athletic, Danilo lo resumió así: «La gente piensa que Cristiano es un extraterrestre, pero es un tipo normal que se ríe y disfruta con su familia. Claro, vive para el fútbol y trabaja cada día para mejorar».