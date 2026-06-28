Georgina retrasó su viaje a Estados Unidos por un motivo familiar: organizó una gran fiesta por el 16.º cumpleaños de Cristiano Jr., con piscina, mariachis y una tarta de donuts.

En redes, Georgina le dedicó: «Aunque midas casi dos metros, siempre serás mi niño. Te deseo amor, salud y éxito, y que nunca pierdas ese corazón bondadoso. Mamá, papá y tus hermanos te queremos».