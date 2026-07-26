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Cristiano Ronaldo, icono del Manchester United, protagonizará una nueva serie de televisión sobre el fútbol británico junto a Thierry Henry
CR7 lleva su talento a la pequeña pantalla
Ronaldo deja el campo por el plató para estrenar «Day 1s», una ambiciosa serie dramática en la que será productor ejecutivo y aparecerá ante las cámaras.
Sobre este paso, afirmó: «Es un capítulo emocionante, miro al futuro con nuevas iniciativas». Colaborará con el director Matthew Vaughn, responsable de «Kingsman».
Según The Sun, la serie pretende mostrar una visión realista del fútbol británico, alejándose del tono desenfadado de producciones recientes como «Ted Lasso». El rodaje ya ha comenzado en el estadio del Barnet FC.
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Henry se une al reparto de lujo
Ronaldo compartirá pantalla con su exrival en la Premier League, Henry. El icono del Arsenal, a quien los aficionados suelen comparar con Ronaldo como el mejor jugador de la historia de la máxima categoría del fútbol inglés, también participará en el proyecto.
Una fuente televisiva declaró a The Sun: «Es probable que esto desencadene una guerra de ofertas entre las plataformas de streaming. El gran calibre de las figuras que hay detrás, por no hablar del reparto, hace que sea un proyecto de prestigio, aunque sorprendente para Ronaldo, ya que supone su incursión en el mundo de las series dramáticas».
La serie mostrará el universo de un agente de fútbol de élite, Stanley Dalton, a quien dará vida Damian Lewis, conocido por «Homeland» y «Billions». El proyecto parte de una idea de Darren Dein, representante de Henry en la vida real.
La disrupción del mercado cinematográfico tradicional
UR•Marv Studios, la productora de Ronaldo, quiere cambiar la industria del entretenimiento. Matthew Vaughn, que dirige el estudio junto al futbolista portugués, tiene grandes ambiciones para su alianza.
Vaughn fundó la empresa este año con la misión de revolucionar el mercado «tradicional» del cine. El director cree que la habilidad innata de Ronaldo para contar historias sobre el terreno de juego puede traducirse en contenidos cinematográficos y televisivos cautivadores.
Sobre esta alianza, Vaughn afirmó: «Cristiano ha creado historias sobre el terreno de juego que yo nunca habría podido escribir, y estoy deseando crear películas inspiradoras junto a él».
La serie cuenta además con un reparto diverso que incluye al rapero británico Dave y a la recién llegada Carlotta Banat.
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Una marca global más allá del campo de juego
Aunque su prioridad sigue siendo liderar al Al-Nassr en la Liga Profesional de Arabia Saudí, la incursión de Ronaldo en la interpretación y la producción subraya su estatus de marca multimillonaria. Con más de mil millones de seguidores en redes, el veterano delantero tiene un poder de atracción comercial que pocos igualan.
Expertos del sector consideran que el momento es ideal, dado el renovado interés por las historias deportivas británicas. Una fuente declaró a The Sun: «El calibre de las figuras involucradas, además del reparto, convierte al proyecto en uno de prestigio, aunque sorprenda que Ronaldo dé el salto a la producción dramática».
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