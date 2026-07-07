«Ha sido un partido muy reñido; España tuvo suerte al marcar en los últimos minutos, pero así es el fútbol. Fue un encuentro bien disputado».





«Me entristece despedirme así del Mundial, pero di todo y me voy con la conciencia tranquila. Así es el fútbol y la vida del futbolista: a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. Ha sido mi último Mundial, pero tendré tiempo para pensar, estar con mi familia y tomar decisiones».





Me voy con la conciencia tranquila: di todo por Portugal, gané tres títulos y, antes de mí, Portugal no tenía ninguno, así que estoy contento. El más importante fue el de 2016; para mí vale tanto como un Mundial. Por eso me voy en paz: di todo. Mañana es otro día y la vida sigue».





«¿Las lágrimas? Siento algo especial al representar a la selección; son 23 años con mucho gusto y alegría, siempre es inolvidable. Ha sido una emoción especial, pero también un alivio y la certeza de que quien da lo mejor de sí no puede ser criticado. ¿Jorge Jesus? No soy yo quien toma esas decisiones. No es el momento para hablar de quién vendrá».