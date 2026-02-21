¡Cristiano Ronaldo está DE VUELTA! La superestrella portuguesa marca dos goles y el Al-Nassr vuelve a lo más alto de la Liga Profesional Saudí con una cómoda victoria

El Al-Nassr llegaba al partido como claro favorito frente al equipo que ocupa la 12.ª posición de la Liga Profesional Saudí, pero fue el Al-Hazem, visitante, el que tuvo la primera ocasión clara del partido, cuando Omar Al-Somah se encontró solo para rematar de cabeza dentro del área, pero su flojo disparo acabó en las manos de Bento, el portero del Al-Nassr.

Joao Félix se adelantó y reclamó un penalti tras un choque con Abdelmounaim Boutouil, que evitó la sanción tras una revisión del VAR por un posible penalti y tarjeta roja.

Sin embargo, el Al-Nassr se adelantó en el marcador pocos instantes después, cuando Ronaldo encontró un hueco a la espalda de la defensa en el siguiente ataque y envió el balón al ángulo superior desde un ángulo cerrado. El remate fue exquisito y, esta vez, el equipo local se benefició de una revisión del VAR, ya que la inicial señal de fuera de juego fue anulada después de que el gran portugués sincronizara perfectamente su carrera por detrás. Su remate certero era de esperar y el Al-Nassr se adelantó en el minuto 13.

Tras un gol tan inteligente, Ronaldo debería haber marcado el segundo, pero siete minutos más tarde desperdició una ocasión más fácil. Tras recibir un pase en profundidad, el jugador de 41 años demostró su clase al regatear al portero Ibrahim Zaied, pero perdió el equilibrio en el momento crucial y no pudo empujar el balón al fondo de la red. Sus protestas por una supuesta falta cayeron en saco roto y el marcador se mantuvo en 1-0 por el momento.

El resultado se escapó del Al-Hazem a la media hora de juego. Tras asistir a Ronaldo en el primer gol, Coman se convirtió en goleador tras un ingenioso pase en profundidad de Félix al francés, que se internaba en el área. Coman empujó el balón al fondo de la red para marcar su octavo gol de la temporada y doblar la ventaja del equipo local.

El dominio del Al-Nassr continuó tras el descanso, con un disparo de Félix que se fue rozando el poste y un remate de Youssouf Oumarou que se fue por encima del larguero tras un error de Mohamed Simakan. Ronaldo buscó su segundo gol, pero Zaied, que realizó una parada tras otra en la portería visitante, lo impidió en dos ocasiones.

Pero fue superado por otro momento de pura calidad, esta vez por el centrocampista brasileño Angelo, que recorrió más de la mitad del campo, regateando a cuatro jugadores para sentenciar el resultado con el gol de la noche. Sin embargo, Ronaldo no se quedó atrás, ya que marcó otro golazo desde el borde izquierdo del área para poner la guinda a una victoria contundente y devolver al Al-Nassr a lo más alto de la tabla.