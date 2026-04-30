Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de su primer título en la Liga Profesional Saudí tras liderar la victoria clave del Al-Nassr sobre el Al Ahli de Ivan Toney

Tras 75 minutos de empate, Ronaldo, de 41 años, cabeceó un córner de João Félix y batió a Mendy.

Fue su gol 25 en la liga, recordando su olfato letal. Después, el cinco veces Balón de Oro celebró con su habitual exuberancia, llevando a sus compañeros al banderín mientras la afición del Al-Nassr soñaba con el primer título de liga bajo su capitanía.