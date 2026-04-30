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Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de su primer título en la Liga Profesional Saudí tras liderar la victoria clave del Al-Nassr sobre el Al Ahli de Ivan Toney
El Ronaldo de siempre rompe el empate
Tras 75 minutos de empate, Ronaldo, de 41 años, cabeceó un córner de João Félix y batió a Mendy.
Fue su gol 25 en la liga, recordando su olfato letal. Después, el cinco veces Balón de Oro celebró con su habitual exuberancia, llevando a sus compañeros al banderín mientras la afición del Al-Nassr soñaba con el primer título de liga bajo su capitanía.
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Kingsley Coman sella la vigésima victoria consecutiva del Al-Nassr
Ronaldo abrió el marcador, pero el exjugador del Bayern Múnich Kingsley Coman sentenció el partido en el 90’ con un potente disparo desde la frontal tras un corner no despejado por el Al Ahli.
La victoria extiende a 20 la racha de triunfos del Al-Nassr en todas las competiciones, con 16 de ellas en la liga. El conjunto de Riad lidera la tabla con 8 puntos sobre Al-Hilal y 13 sobre Al Ahli. Le quedan 4 partidos, por 5 de sus rivales, por lo que la remontada parece complicada.
A la caza de Toney y Quinones en la carrera por la Bota de Oro
La regularidad goleadora de Ronaldo le ha permitido alcanzar 25 o más tantos en tres ligas consecutivas, algo que no conseguía desde su etapa de nueve años en el Real Madrid. Ahora suma 970 goles con clubes y selecciones, 126 de ellos con la camiseta amarilla y azul del Al-Nassr.
Además, lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí: está a dos goles de Ivan Toney (Al Ahli) y a tres del líder, Julián Quiñones, que suma 28.
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La cuenta atrás final hacia la gloria
Para el Al Ahli, la derrota es un golpe duro en una temporada hasta ahora positiva. Aunque renovó su título de la Liga de Campeones de la AFC, el equipo de Matthias Jaissle ha perdido regularidad en la liga en el peor momento. La diferencia con el líder parece insalvable y al conjunto de Yeda se le acaban las jornadas.
Al-Nassr solo necesita unos pocos puntos para asegurar el título, así que la afición de Riad ya piensa en las celebraciones. Ronaldo, quien ha revolucionado el fútbol saudí, está a días de su primer gran trofeo desde su llegada a Oriente Medio.