Portugal prepara el Mundial 2030 y todos se preguntan si Ronaldo jugará. Proença ha enfriado las expectativas: en la Conferencia Bola Branca afirmó que, por edad, es casi imposible que juegue a los 45 años.

«Fisiológicamente, sería una gran sorpresa verle en otro Mundial. La Eurocopa dependerá del seleccionador, de su estado y de varios factores técnicos que ahora no conviene analizar... Estoy seguro de que los mejores jugadores del momento estarán en la selección. Por tanto, hasta entonces... Cristiano Ronaldo siempre estará ligado a la selección y a la federación. Hoy, la marca de la Federación Portuguesa de Fútbol se asocia inevitablemente a la suya», concluyó Proença.