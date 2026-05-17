Cristiano Ronaldo e Ivan Toney lideran la lista de candidatos al premio al mejor jugador de la temporada de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo lidera al Al Nassr en su búsqueda de la gloria nacional. El veterano ha marcado 26 goles esta temporada y se convirtió en el tercer jugador de la era moderna en llegar a 100 tantos en la Pro League. Con siete premios al mejor del partido, es favorito para el título de jugador de la temporada.

Necesita ganar la última jornada para lograr su primer gran título con el club desde su llegada el 1 de enero de 2023. También está nominado su compañero João Félix, autor de tres hat-tricks —récord para un centrocampista—, líder en asistencias con 12 y segundo en contribuciones totales.



