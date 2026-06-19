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CM grafica Ronaldo 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Cristiano Ronaldo divide a Portugal: riesgo de una «guerra civil» en el vestuario; «gracias, es hora de irse»

Portugal
C. Ronaldo
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Portugal: crece el caso Cristiano Ronaldo: acusaciones de «boicot» y temor a divisiones en el vestuario.

Tras el decepcionante empate ante la República Democrática del Congo, en Portugal crece la polémica sobre Cristiano Ronaldo y surge el temor a una fractura interna en la selección lusa en pleno Mundial.


La polémica gira en torno a la decisión del seleccionador, Roberto Martínez, de mantener en el campo los 90 minutos al delantero del Al Nassr. Unos creen que ya no debe ser titular, mientras otros defienden al que aún ven como el mayor icono del fútbol luso. Algunos aficionados hablan incluso de un boicot contra el ‘7’.


Tras el partido contra la República Democrática del Congo, las redes de varios jugadores lusos recibieron críticas de los seguidores de Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Pedro Neto, entre otros, tuvieron que afrontar numerosos comentarios y acusaciones en Instagram. Les reprochan no haberle pasado el balón y sugieren que lo subestiman o envidian.


  • RIESGO DE «GUERRA CIVIL»

    Vítor Pinto, subdirector del diario deportivo «Record», advierte que el ambiente en la selección puede volverse peligroso: «Esta situación pone de manifiesto el riesgo de que seproduzca una especie de guerra civil dentro de la selección. Cualquier crítica a Cristiano Ronaldo genera reacciones extremas y fuerte polarización».


    Según Marca, medio español siempre atento a las andanzas de la antigua estrella del Real Madrid, las polémicas han afectado sobre todo a João Neves. Algunos aficionados le atribuyen unas declaraciones en las que, respetando su carrera, aseguran que Ronaldo ya es «un jugador como los demás». Además, acusan al centrocampista de no buscar lo suficiente al capitán en el partido inaugural.



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  • LAS ACUSACIONES DE BOICOT

    Las críticas no se han limitado a un solo jugador. Una parte de la opinión pública sostiene que varios jugadores de la selección evitaron deliberadamente pasarle el balón a Ronaldo, algo que Vítor Pinto rechaza: «No creo que haya habido ningún boicot contra Cristiano Ronaldo y hay que dejarlo claro». No ha habido ninguna acción organizada en su contra dentro de la selección. Sin embargo, es cierto que Portugal no ha conseguido conectar eficazmente con su delantero centro ni desarrollar una estrategia ofensiva capaz de sacarle partido».


  • IMPRESIÓN DE LA CAMISETA

    El debate sobre el papel de Ronaldo no es nuevo en Portugal, pero en los últimos días algunas voces han sido especialmente contundentes. Nuno Saraiva, columnista del diario A Bola, ha publicado un comentario con un título elocuente: «Gracias por todo, Cristiano. Ahora es el momento de irse». En el texto argumenta que el jugador del Al Nassr ya no es el principal referente técnico de la selección y que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa. El seleccionador, Roberto Martínez, debe encontrar rápido una solución. El próximo partido contra Uzbekistán es clave: otro tropiezo podría complicar el camino de Portugal al Mundial y avivar las divisiones.


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