Tras el decepcionante empate ante la República Democrática del Congo, en Portugal crece la polémica sobre Cristiano Ronaldo y surge el temor a una fractura interna en la selección lusa en pleno Mundial.





La polémica gira en torno a la decisión del seleccionador, Roberto Martínez, de mantener en el campo los 90 minutos al delantero del Al Nassr. Unos creen que ya no debe ser titular, mientras otros defienden al que aún ven como el mayor icono del fútbol luso. Algunos aficionados hablan incluso de un boicot contra el ‘7’.





Tras el partido contra la República Democrática del Congo, las redes de varios jugadores lusos recibieron críticas de los seguidores de Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Pedro Neto, entre otros, tuvieron que afrontar numerosos comentarios y acusaciones en Instagram. Les reprochan no haberle pasado el balón y sugieren que lo subestiman o envidian.



