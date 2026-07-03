¿Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal? Su hermana avisa: «Preparaos para despedirlo». Él responde: «Decidiré después del Mundial»

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá podría ser la última etapa de Cristiano Ronaldo con la selección. Katia Aveiro, hermana del jugador, ha anunciado a la prensa lusa una posible despedida tras la gira por América: «Por lo que sé, preparad vuestra despedida y disfrutadlo. No creo que se retire ahora, pero ese momento se acerca. De verdad creo que esta es su última etapa con la selección, así que disfrutadlo, porque será difícil encontrar a otro como él».





Añade: «Me refiero a la selección, no a su carrera. Estoy segura de que ese momento se acerca».