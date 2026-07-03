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¿Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal? Su hermana avisa: «Preparaos para despedirlo». Él responde: «Decidiré después del Mundial»

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Portugal vs España
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El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá podría ser la última etapa de Cristiano Ronaldo con la selección. Katia Aveiro, hermana del jugador, ha anunciado a la prensa lusa una posible despedida tras la gira por América: «Por lo que sé, preparad vuestra despedida y disfrutadlo. No creo que se retire ahora, pero ese momento se acerca. De verdad creo que esta es su última etapa con la selección, así que disfrutadlo, porque será difícil encontrar a otro como él».


Añade: «Me refiero a la selección, no a su carrera. Estoy segura de que ese momento se acerca».

  • NINGÚN DESMENTIDO

    El jugador no se ha pronunciado: «Mi futuro no importa ahora. Tras ganar o perder, hablaré con mi familia y tomaré la mejor decisión; ya no actúo por impulso, ahora lo hago con calma. Ahora toca disfrutar del presente».


    Sobre el partido añadió: «Siempre he dicho que para ganar un torneo como este hay que saber sufrir. Me esperaba mucha presión; como capitán, ya he vivido momentos como este».

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  • DESAFÍO A ESPAÑA

    El partido del lunes en Dallas contra España, a las 21:00 hora italiana, podría ser el último de Ronaldo con Portugal. Su vínculo con la camiseta roja y verde comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando, con 18 años y 6 meses, debutó ante Kazajistán en el estadio Manuel Branco Teixeira de Chaves ante unos 8.000 espectadores. Ingresó en el 47' por Figo, de quien era considerado el heredero. Con la camiseta de su selección ha marcado 146 goles en 232 partidos. Por ahora.

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