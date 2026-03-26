Cristiano Ronaldo descarta fichar por la MLS, mientras que una leyenda de la selección estadounidense afirma que el mejor jugador de todos los tiempos portugués está «a una lesión de retirarse»

La leyenda de la selección estadounidense Kasey Keller ha ofrecido una perspectiva aleccionadora sobre el futuro de Ronaldo, sugiriendo que el delantero del Al-Nassr se acerca al final de su carrera como jugador. A pesar del incansable esfuerzo de Ronaldo por mantenerse en forma, Keller cree que el futbolista de 41 años atraviesa ahora una etapa delicada de su carrera en la que el margen de error es mínimo.

En declaraciones a Jackpot City Casino, Keller afirmó: «Sinceramente, creo que está a una lesión de retirarse. ¿Quiere marcar 1000 goles? Por supuesto que sí. Pero no sé si quiere entrar en el sistema de la MLS a los 41 o 42 años, viajar por todo el país, ¿para qué?».