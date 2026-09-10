El portugués Cristiano Ronaldo no fue un simple delantero esperando el balón dentro del área durante el enfrentamiento entre Al Nassr y Abha, sino que apareció con una imagen completamente diferente, tras desempeñar un llamativo rol táctico que contribuyó a la victoria de su equipo por 2-1, en el marco de la sexta jornada de la Roshn Saudi League.
En una nueva noche de polémica en torno a la capacidad de la estrella portuguesa, de 42 años, para mantenerse con el mismo rendimiento físico, Ronaldo optó por responder dentro del campo, mediante sus continuos movimientos y su integración en la construcción del juego, antes de dejar su habitual sello frente a la portería anotando el primer gol.