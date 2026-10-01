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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo deja Portugal, Rafael Leao nuevo número 7. Y la selección portuguesa pierde 500.000 seguidores en las redes sociales

C. Ronaldo
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de Portugal en la víspera del partido de la Nations League contra Dinamarca, pero el dorsal número 7 no quedará libre. Como escribe ABola, esta noche, para el encuentro programado en el Parken Stadium de Copenhague, irá a la espalda de Rafael Leao, delantero que en verano pasó del Milan al Galatasaray.

  • Elección obligada

    El reglamento de la Nations League establece que los jugadores en la hoja del partido deben estar numerados del 1 al 23. Motivo por el que Portugal no ha podido dejar sin asignar el número 7 de CR7. Además del exdelantero del Real Madrid, Juventus y Manchester United, tampoco forma parte de la lista de convocados Francisco Conceicao, baja por un problema en el muslo (las pruebas han descartado una lesión).

  • EFECTO EN REDES SOCIALES

    Según B24 la polémica por la salida de Ronaldo ha creado un «daño» en la selección de Portugal: el perfil oficial de la selección habría perdido alrededor de 500.000 seguidores en pocas horas. Sin embargo, los aficionados portugueses están convencidos de que el principal responsable de esta situación es precisamente Cristiano Ronaldo: según una encuesta de ABola el 8,1 % culpa al presidente federativo Pedro Proença, el 13,7 % al seleccionador Jorge Jesus y el 78,2 % al delantero del Al Nassr.

  • El caso no se cierra

    El caso no está destinado a cerrarse a corto plazo: Marca escribe que a Ronaldo se le ha prometido y garantizado, por parte de la federación, un mayor respeto hasta 2027, para convencerlo de volver a la selección, mientras los medios portugueses revelan que incluso el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, habría pedido una conversación con el seleccionador, Jorge Jesus, para conocer cada detalle de lo sucedido.

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