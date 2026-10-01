Según B24 la polémica por la salida de Ronaldo ha creado un «daño» en la selección de Portugal: el perfil oficial de la selección habría perdido alrededor de 500.000 seguidores en pocas horas. Sin embargo, los aficionados portugueses están convencidos de que el principal responsable de esta situación es precisamente Cristiano Ronaldo: según una encuesta de ABola el 8,1 % culpa al presidente federativo Pedro Proença, el 13,7 % al seleccionador Jorge Jesus y el 78,2 % al delantero del Al Nassr.