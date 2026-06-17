Cristiano Ronaldo defiende a Portugal tras el decepcionante resultado en el Mundial contra la República Democrática del Congo

Tras un frustrante empate en Houston, Ronaldo habló con Sport TV mientras firmaba autógrafos a las puertas del estadio. Portugal sufrió para superar a una resistente selección africana y terminó 1-1 después de que Yoane Wissa igualara el gol inicial. Visiblemente consternado, el veterano delantero defendió el esfuerzo colectivo.

Al ser consultado sobre lo que faltó, respondió sin rodeos: «¿Qué faltó? No faltó nada, así es el fútbol. Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido. Podría haber sido de cualquier manera», y se negó a culpar a sus compañeros tras 90 minutos muy disputados.