Cristiano Ronaldo da noticias sobre su estado físico tras abandonar Arabia Saudí y viajar a Madrid para recuperarse de su lesión

El mensaje sirve como un impulso oportuno para los gigantes con sede en Riad durante un período de alto riesgo en la carrera por el título. Al-Nassr ocupa actualmente el segundo lugar, a solo un punto del líder, Al-Ahli. Lo más importante es que el Al-Nassr tiene un partido menos que sus rivales, lo que significa que una victoria esta noche le permitiría tomar el control de la cima de la tabla. Sin embargo, deberá afrontar este reto sin su emblemático capitán, cuya reciente lesión muscular le ha obligado a trasladarse temporalmente a Europa.

No obstante, Ronaldo parece estar de buen humor, ya que ha publicado en las redes sociales: «Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!».