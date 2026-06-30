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Cristiano Ronaldo abrazó emotivamente a Ricardo Carvalho tras confirmarse la muerte del padre del segundo entrenador de Portugal
Una tragedia sacude la concentración de la Seleção
La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó el fallecimiento de Manuel Ribeiro a los 69 años, pocos días antes del partido de dieciseisavos del Mundial contra Croacia. La selección de Roberto Martínez pausó sus entrenamientos en Florida para rendirle un homenaje en el campo. El grupo se tomó del brazo e inclinó la cabeza en solidaridad con el exdefensa, que luego viajó a Portugal para estar con su familia.
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La plantilla se une en torno al entrenador
Un profundo sentimiento de hermandad invadió el campo de entrenamiento mientras los jugadores consolaban al técnico de 48 años. Ante la mirada respetuosa del seleccionador Martínez, Ronaldo abrazó a su excompañero de la selección.
Para plasmar este solemne momento de unidad, la jerarquía nacional publicó un mensaje oficial de solidaridad para apoyar al ganador de la Eurocopa 2016 en su inmenso dolor. La Federación Portuguesa de Fútbol declaró: «Estamos contigo. Ánimo, Ricardo Carvalho».
La Federación Portuguesa de Fútbol lamenta el fallecimiento de Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, segundo entrenador de la selección, a los 69 años».
Carvalho deja un cargo clave
Carvalho es pilar del cuerpo técnico de Martínez desde 2023. Antes, jugó 89 partidos internacionales y entrenó al Marsella. Su tácticas han dado estabilidad defensiva a Portugal, segunda en su grupo del Mundial con cinco puntos. Aún se desconoce si el emblemático central cruzará de nuevo el Atlántico si el equipo avanza en el torneo.
- AFP
Se avecina un formidable desafío en la fase eliminatoria
Portugal debe centrarse de nuevo de cara al partido de octavos de final del jueves contra la resistente Croacia en Toronto. El equipo de Martínez llega con una racha de ocho partidos sin perder y tras un 0-0 ante Colombia. Pero frenar el ataque croata, que ha marcado en todos sus partidos del Mundial, será una prueba durísima para su fortaleza.