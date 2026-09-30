Según informan Marca y OneFootball, Ronaldo abandonó el estadio en el que Portugal se está preparando en Copenhague. Esto ocurrió poco después de que Jorge Jesus ofreciera una rueda de prensa en la que aseguró a los medios que el delantero participaría en la sesión del miércoles.

La tensión surgió inicialmente durante el reciente choque de la Nations League contra Noruega, que terminó con una victoria por 2-1 para Portugal. Ronaldo permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, mientras Joao Felix y Goncalo Ramos fueron titulares. Tras la victoria, Ronaldo se dirigió directamente al vestuario, visiblemente frustrado por la situación.