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«Cristiano no juega por el dinero ni por los títulos»: el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, revela la motivación de Ronaldo y explica por qué CR7 es «único»

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El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, elogió la incansable determinación de Cristiano Ronaldo. A pesar de estar cerca del final de su carrera, el legendario delantero mantiene una dedicación férrea. Martínez asegura que al veterano ya no le motivan el dinero ni más trofeos, sino una ansia insaciable de seguir mejorando.

  • Una mirada a un icono mundial

    En una entrevista con Luis Osorio en Antena 1, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destacó la fortaleza mental de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años y con 143 goles en 226 partidos, el capitán luso mantiene intacta su motivación. Martínez subrayó que, pese a su condición de estrella mundial, Ronaldo se integra a la perfección en la selección. «Es un ejemplo. Es la referencia del fútbol mundial y un jugador de la selección. Son dos figuras diferentes, pero cuando la selección se reúne, él es solo un futbolista. Es muy inteligente, es el capitán y muestra un compromiso ejemplar; su hambre es increíble», afirmó Martínez.

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    Más allá de los reconocimientos nacionales

    Ronaldo brilla en Oriente Medio con 28 goles en 35 partidos. El Al-Nassr está cerca de ganar la Liga Saudí y se prepara para la final de la Liga de Campeones de la AFC. Martínez asegura que estos logros son secundarios: «Cristiano no juega por dinero ni por títulos, sino para mejorar. Es increíble: puede ganar la Liga de Campeones o la Bota de Oro y, al día siguiente, sigue mejorando. Lleva 22 años con la selección, juega todos los partidos; no hay otro como él. Ese hambre de victoria no se puede medir», explicó el entrenador.

  • En busca de un hito sin precedentes

    Más allá de sus metas con el club, el veterano delantero busca un hito histórico: con 971 goles, solo le faltan 29 para llegar a 1.000. Además, ansía más gloria internacional. Después de ganar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025, ahora aspira al máximo título del fútbol. Martínez recordó la promesa que le hizo a su difunto padre de ganar el torneo, ambición compartida por la plantilla para completar la colección de su capitán.

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    Los últimos preparativos

    Portugal cierra su preparación con amistosos ante Chile el 6 de junio y Nigeria el 10, tras empatar 0-0 con México y perder 2-0 con Estados Unidos. El 17 debutará en el Grupo K del Mundial frente a la República Democrática del Congo, luego chocará con Uzbekistán y Colombia. La gran aventura les aguarda.


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