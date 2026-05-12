«Cristiano no juega por el dinero ni por los títulos»: el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, revela la motivación de Ronaldo y explica por qué CR7 es «único»

En una entrevista con Luis Osorio en Antena 1, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destacó la fortaleza mental de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años y con 143 goles en 226 partidos, el capitán luso mantiene intacta su motivación. Martínez subrayó que, pese a su condición de estrella mundial, Ronaldo se integra a la perfección en la selección. «Es un ejemplo. Es la referencia del fútbol mundial y un jugador de la selección. Son dos figuras diferentes, pero cuando la selección se reúne, él es solo un futbolista. Es muy inteligente, es el capitán y muestra un compromiso ejemplar; su hambre es increíble», afirmó Martínez.